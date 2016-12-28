.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятнее всего, средняя цена Brent в 2017 году составит порядка 50-55 долларов - eToro
.
28 декабря 2016 года 09:08
Вероятнее всего, средняя цена Brent в 2017 году составит порядка 50-55 долларов - eToro
Нефть завершает год на "мажорной ноте", вдвое подорожав от минимумов января и стабилизировавшись в районе отметки 55 долларов за баррель Brent. И сейчас самое время подвести итоги уходящего года, а также обозначить ключевые факторы риска, которые способны развеять надежды "быков" на дальнейшее восхождение цен, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Безусловно, тот факт, что страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи впервые за 15 лет, позитивен для сырьевого сегмента. Однако здесь таится первый фактор риска для нефти: можно ли доверять участникам сделки, уже неоднократно зарекомендовавшим себя не с лучшей стороны? Велика вероятность того, что производители не будут соблюдать установленные квоты и лишь создадут видимость снижения объемов. К слову, в начале декабря сами саудиты посеяли зерно сомнения в умах инвесторов. Тогда бывший министр нефтяной отрасли Саудовской Аравии Али Аль-Наими намекнул, что экспортерам не привыкать нарушать соглашения. Второй (не менее важный) момент заключается в ответной реакции сланцевых компаний США на повышение цен. За последние полгода сланцевики расконсервировали уже порядка 200 буровых. И это только на разговорах о возможном сокращении добычи ОПЕК. На волне недавнего удорожания "черного золота" индустрия еще активнее наращивает обороты. Причем здесь важно учитывать и "козырь в рукаве" американского нефтяного сектора – способность компаний весьма оперативно консервировать установки и так же быстро вводить их в эксплуатацию. Добавим сюда намерение Трампа отметить ограничения на производство углеводородов в стране, включая шельфовые месторождения, и угроза для ребалансировки мирового рынка нефти становится еще реальнее. Отдельным пунктом, по мнению П, Саласа, стоит отметить Ливию и Нигерию, которые освобождены от сокращения добычи по причине конфликтов в этих государствах. Не исключено, что эти производители, которые были вынуждены снизить добычу, восстановят производство до такого уровня, что позитивный эффект от сокращения другими странами ОПЕК заметно поблекнет. Также следует упомянуть о перспективах дальнейшего укрепления доллара на фоне более агрессивного ужесточения политики ФРС, что будет ограничивать потенциал удорожания номинированной в USD нефти. Все это вкупе с угрозой ослабления мирового спроса вряд ли позволит Brent закрепиться над уровнем 60 долларов/баррель, и, вероятнее всего, средняя цена в 2017 году составит порядка 50-55 долларов, предполагает специалист eToro.
.
28 декабря 2016 года 10:12
"Нефтяные котировки в среду немного корректируются вниз после мощного роста накануне, цене барреля смеси Brent удалось закрепиться выше отметки 56 долларов, - констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. На зарубежных рынках, как западных, так и восточных, тоже праздничное приподнятое... читать дальше
.28 декабря 2016 года 10:01
"После рождественских праздников американские биржи открылись ростом, - комментирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Инвесторам добавила позитива статистика по потребительскому доверию. Так, данный индекс вырос до 113,7 б.п. с 109,4 б.п. В этой связи мы ожидаем несущественного... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:57
а утро среды на глобальном рынке складывается умеренно позитивный внешний фон. Открытие локального рынка акций пройдет, скорее всего, чуть выше уровня закрытия во вторник, полагает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Значимых корпоративных и макроэкономических событий на сегодня не... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:55
Москва. 28 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:50
"Сегодня российская валюта может укрепиться до 60,5 рубля за доллар на фоне роста цен на нефть выше 56 долларов за баррель. Дополнительную поддержку рублю окажет спрос на рублевую ликвидность в РФ в связи с уплатой 28 декабря налога на прибыль организаций и размещением ОФЗ в объеме 25 млрд рублей.... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:46
В целом аналитики предполагают в среду позитивное открытие рынка акций в России. Активность инвесторов останется низкой. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:43
Активность на рынке акций останется низкой, хотя это не мешает показывать незначительный рост - "Открытие Брокер"
"Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 мск розничные продажи в еврозоне, в 18:00 мск незавершённые сделки по продаже недвижимости в США. В России ГМК "Норникель" закрывает реестр на получение дивидендов. Пройдут заседания советов директоров "Газпрома", "Мосэнерго" и... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне". Нефть перешла к слабому снижению в среду. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:27
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ вблизи отметки 2190 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2170 пунктов. В... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:17
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:01
"По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ продемонстрировал рост на 0,53%. Основные события 2016 года рынком отыграны, поэтому сильные движения рынка маловероятны. Сейчас инвесторы пытаются предсказать, в какую сторону двинутся нефтяные котировки в 2017 году, и произойдет ли частичное снятие... читать дальше
.27 декабря 2016 года 19:33
Москва. 27 декабря. Доллар США и евро усилили снижение на торгах "Московской биржи" вечером во вторник; рубль укрепляется благодаря растущей нефти. читать дальше
.27 декабря 2016 года 19:33
Рынок акций РФ поднялся к 2190п по ММВБ вслед за мировыми площадками, упал Норникель из-за отсечки дивидендов
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс ММВБ поднялся к 2190 пунктам во главе с бумагами энергетиков; упали бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) из-за отсечки на бирже промежуточных дивидендов. читать дальше
.27 декабря 2016 года 19:15
Во второй половине торгов российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Этому способствовал дальнейший рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться над уровнем 55,5 доллара за баррель. Также «быков» поддержала ситуация на... читать дальше
.27 декабря 2016 года 17:45
Во второй половине торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике из США - ИК "Финам"
Сегодня покупки на российском фондовом рынке преобладают, чему способствует позитивный внешний фон, комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Так, нефть марки Brent пытается оттолкнуться от отметки 55 долларов за баррель и возобновить подъём. Также покупкам в наших активах способствует... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.