Рынок акций РФ поднялся к 2190п по ММВБ вслед за мировыми площадками, упал Норникель из-за отсечки дивидендов

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс ММВБ поднялся к 2190 пунктам во главе с бумагами энергетиков; упали бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) из-за отсечки на бирже промежуточных дивидендов.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2189,43 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1135,79 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.

Доллар подешевел до 60,73 рубля (-0,26 рубля).

В лидерах роста выступили акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,9%).

Подешевели бумаги "Норникеля" (-3%) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", также снизился курс акций "Мечела" (-3,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%).

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной, но плюсует Европа (Лондон не работает, а S&P 350 и DAX растут на 0,1-0,2%), поднимается Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,4%) и дорожает нефть.

Поддержку рынку США во вторник оказала статистика Conference Board по потребительскому доверию за декабрь. Так, индекс доверия подскочил до 113,7 пункта, максимального уровня с августа 2001 года. Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 107,1 до 109,4 пункта. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения показателя до 109,5 пункта с ранее указанного уровня.

В то же время индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в декабре понизился до 126,1 пункта со 132 пунктов месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода подскочил до 105,5 пункта против 94,4 пункта в ноябре.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в октябре увеличился на 5,1% в годовом выражении после повышения на 5,03% в сентябре. Эксперты не ожидали изменения темпов роста.

Нефтяной рынок ждет новостей, связанных с началом реализации с 1 января добывающими странами плана по сокращению производства сырья почти на 2% от мировой добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $56,54 за баррель (+1,1% к уровню пятницы), цена WTI - $53,69 за баррель (+1,3%).

Основные страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, в последние месяцы наращивали добычу. Ливия, освобожденная от участия в соглашении ОПЕК, начала восстанавливать объемы добычи и экспорта топлива. Ожидается, что за 3 месяца увеличение добычи составит 270 тыс. баррелей в сутки, пока оно составило более 20 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщалось, Россия в рамках договоренностей с ОПЕК взяла на себя обязательство по поэтапному сокращению добычи нефти вплоть до 300 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, рынок акций во вторник подрос, но объемы торгов оставались низкими - идей на рынке так же мало, как и участников.

В Европе основные новости были посвящены "дыре" в капитале старейшего итальянского банка Monte dei Paschi di Siena. Банку угрожает национализация в том случае, если ему не удастся решить проблемы в ближайшее время. Впрочем, инвестор относительно спокоен в плане того, что риск пока не носит системного характера.

Нефть Brent продолжила рост, до конца текущего года не видно принципиальных причин для ее снижения. А в следующем году участники нефтяного рынка начнут оценивать реальные объемы добычи стран, заключивших венские соглашения, и сравнивать их с установленными квотами. Таким образом, динамика нефтяных котировок будет, в частности, определяться соответствием реальных объемов добычи с ожидаемыми. Большинство инвесторов пока еще верит в то, что квоты будут соблюдены.

По словам старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, наиболее заметным движением отличились акции "Норникеля" из-за дивидендного разрыва. Промежуточные дивиденды на эти акции за 9 месяцев составят 444,25 рубля на одну ценную бумагу, что составляет порядка 4,4% от цены закрытия понедельника.

Бумаги "Мечела" корректируются к своему масштабному приросту, поводом которому послужило сообщение эмитента о подписании соглашений относительно продления срока погашения по действующим кредитным линиям с группой ВТБ. Инвесторы и спекулянты надеются, что компания "Мечел" (MOEX: MTLR) сумеет обслуживать свои долговые обязательства после их успешной реструктуризации.

Акции ВТБ пользовались спросом на фоне публикации неоднозначных консолидированных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль группы ВТБ по итогам ноября сократилась на 31,2% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года. Тем не менее, чистая прибыль группы за 11 месяцев увеличилась более чем в 15 раз - до 45,5 млрд рублей. По итогам 2016 года прибыль может "перевалить" за 50 млрд рублей. Между тем в рамках принятой недавно стратегии развития планируется увеличение прибыли группы ВТБ до более чем 200 млрд рублей по итогам 2019 года.

Также выросли бумаги энергетиков - в секторе наблюдаются среднесрочные покупки, рассчитанные на увеличение годовых дивидендных выплат, в связи с общеотраслевой тенденцией к улучшению финансовых показателей. Подорожали акции АО "Открытые инвестиции" на фоне новости о смене контролирующего акционера: группа "Онэксим" сообщила о завершении сделки по продаже 90,99% компании "ОПИН" (MOEX: OPIN) структурам Романа Авдеева.

Директор аналитического департамента компании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов отмечает, что поддержку рынку акций во вторник оказали новости о запуске подачи газа в Крым и умеренный позитив внешних площадок.

В среду "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (-0,5%) может выйти в лидеры роста, так как сообщение о возможности возобновления авиасообщения с Египтом компенсирует негатив от исследования АТОР о падении турпотока за границу.

Бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) могут просесть на фиксации прибыли после роста на фоне заседаний советов директоров, акции "М.видео" (MOEX: MVID) - после роста на фоне назначения нового руководителя интернет-маркетинга, бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) - после роста на фоне сообщения о продаже агентства недвижимости "ОПИН", которая могла улучшить динамику показателей активов Михаила Прохорова.

Как отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов, финальной точкой года станет реакция рынка на данные по изменению запасов в США. Прочая статистика вторична для рынка, а новости, связанные с выполнением соглашения ОПЕК+, останутся для нового года.

Подводя предварительные итоги года, можно отметить, что после достаточно драматического старта и теста отметок ниже $30 за баррель ситуация на рынке (в терминах цен) ощутимо выправилась, и закрытие года пройдет в районе $55 за баррель. Однако фундаментальные факторы подают негативные сигналы. Так, запасы нефти остаются на 20% выше средних значений за последние 5 лет (несколько лучше картина по нефтепродуктам - выше на 10% в аналогичным параметрах сравнения), рост спроса на нефть за весь 2016 год замедлится до 1,2 млн баррелей в сутки в связи со снижением спроса в странах ОЭСР и Китае (аналогичные темпы роста прогнозируются и для 2017 года). Кроме того, число активных буровых в США с начала года практически не изменилось (при том, что к середине года "потери" в буровых достигали 220 единиц). Производительность все же пока отстает: в начале года добыча нефти в США составляла 9,2 млн б/с, что выше текущих 8,8 млн б/с. Производительность ключевых игроков ОПЕК и РФ также пока находится в районе исторических максимумов.

Тем не менее рынок сумел разглядеть оптимизм и закрывает год в "плюсе". В этом ключе основными заголовками новостей в начале 2017 года станут заявления о сокращении производства "в рамках плана", в противном случае может наступить разочарование и нисходящая коррекция, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали бумаги "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,8%).

Подешевели бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-9,1%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-3,1%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 14,54 млрд рублей (из них 3,402 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).