.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль усилил подъем к доллару и евро во вторник вечером благодаря растущей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Путин пообещал индексацию пенсий с 1 февраля
Президент Путин заверил, что в бюджет-2017 год заложены средства на индексацию пенсий и соцвыплат. Он отметил улучшение демографических показателей, но признал падение доходов населения
 
Темпы роста просрочки россиян по кредиткам упали в девять раз
На 1 декабря 2016 года в России просрочка по кредитным картам сроком от 90 дней (90+) составила 245 млрд рублей. За год - с 1 декабря 2015-го - этот показатель вырос всего на 5%. При этом годом ранее (с 1 декабря 2014 года по 1 декабря 2015-го) рост...
 
Взимание платы с малотоннажных грузовиков не принесет желаемого эффекта
Институт экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) представил Минтрансу заключение по поводу возможности введения платного проезда по федеральным дорогам грузовиков максимальной массой 3,5-12 тонн, рассказал...
 
В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку - Пенсионный фонд
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования, говорится в сообщении Пенсионного фонда. В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку,...
 
27 декабря 2016 года 19:33

Рубль усилил подъем к доллару и евро во вторник вечером благодаря растущей нефти

Москва. 27 декабря. Доллар США и евро усилили снижение на торгах "Московской биржи" вечером во вторник; рубль укрепляется благодаря растущей нефти.

Курс доллара США составил 60,73 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,5175 руб./EUR1, опустившись на 25,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 25,8 копейки, до 61,984 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро, наблюдаемое 27 декабря, связано с возобновившимся ростом нефти, которая торгуется на максимальном уровне за неделю на оптимизме инвесторов в преддверии сокращения добычи странами ОПЕК и партнерами картеля в новом году. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,11% - до $55,77 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,23% - до $53,67 за баррель.

Страны ОПЕК и 11 нефтедобывающих государств, не входящих в картель, договорились снизить добычу нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки с 1 января. По словам министра нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха, в результате данных действий цены на топливо восстановятся в следующем году. По мнению многих аналитиков, котировки нефти могут превысить отметку в $60 за баррель в 2017 году. С другой стороны, рост цен может привести к подъему добычи сланцевой нефти в США.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке продолжилось плавное укрепление рубля по отношению к доллару и евро на фоне роста нефтяных цен, а также некоторого спекулятивного интереса к покупке нацвалюты. Рынок постепенно готовится к новогодним каникулам, которые рубль, скорее всего, встретит в диапазоне 60-61 руб./$1 и 63-64 руб./EUR1. Нефть, в свою очередь, продолжит колебаться вокруг отметки $55 за баррель. При этом каких-то резких движений валютных курсов в оставшиеся до нового года торговые дни не ожидается", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер банка "Глобэкс" Виталий Марков.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, "во вторник торговая сессия проходит на фоне укрепления рубля относительно доллара. Активность по-прежнему остается низкой, что характерно для "тонкого" рынка. Тон торгам задают преимущественно спекулянты, основные игроки уже ушли на новогодние каникулы. Поддержку рублю оказывают цены на нефть (контракты Brent торгуются выше отметки $55 за баррель), покупки российских ценных бумаг, а также налоговые выплаты. В целом рыночная ситуация для российской валюты достаточно благоприятная, однако нет идей для сильного движения в какую-либо из сторон".

В свою очередь заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин полагает, что "сейчас нет никаких предпосылок к тому, что до конца года на валютном рынке стоит ожидать сильных движений. Небольшое ослабление рубля возможно из-за закрытия позиций в преддверии длительных праздников, а также из-за нежелания переносить позиции на следующий год, но влияние будет минимальным. Факторов давления на рубль также сейчас нет, поэтому он закончит год на очень хорошем и сильном уровне, в районе 61-62 руб./$1 или даже выше. В следующем году ситуация может измениться, хотя растущие цены на нефть на фоне сокращения добычи ОПЕК и возможное смягчение режима санкций дают надежду на крепкий рубль".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на среду на 4,97 копейки, до 60,8587 руб./$1, и снизил курс евро на 15,55 копейки, до 63,5730 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 12,69 копейки по отношению к пятнице и составил 60,8099 руб./$1 (накануне торги данными валютными контрактами не проводились в связи с праздничным днем в США). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 8,11 копейки по отношению к 26 декабря и составил 60,7942 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 349,485 млн, из которых $1 млрд 255,946 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 93,539 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос всего на 0,57 копейки по отношению к пятнице - до 63,5649 руб./EUR1 (накануне торги данными валютными контрактами не проводились в связи с праздничным днем в Европе). Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 13,21 копейки по отношению к 26 декабря и составил 63,5022 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR473,763 млн, из которых EUR257,47 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR216,293 млн - на сделки с расчетами "завтра".

"Рубль наслаждается высокими ценами на нефть и продолжением налогового периода. Среди валют развивающихся стран российская валюта имеет неплохие шансы стать лучшей в 2016 году, при этом довольно сильны и позиции бразильского реала. На неделе ждем сохранения уровней 60,5-61,0 руб./$1", - отмечает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

По ее словам, "ставки денежного рынка сохраняются на вчерашнем уровне, несмотря на то, что объем ликвидности в банковской системе подрос до 2,7 трлн рублей. При этом наблюдается существенный рост задолженности по кредитам под активы и поручительства, а также РЕПО по фиксированной ставке, что свидетельствует о растущем дефиците ликвидности у отдельных участников при общем профиците ликвидности в банковской системе".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник практически не изменились. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,35% годовых, а ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 10,40% годовых. Изменения ставок в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также не превышали 1 пункта: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 10,49% годовых, на срок 3 месяца также прибавила 1 б.п. (до 10,57% годовых), на срок 6 месяцев - достигла 10,53% годовых (+1 б.п.).

Банки разместили во вторник, 27 декабря, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 397 млрд рублей в среднем по ставке 9,94% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 410 млрд рублей в среднем под 9,97% годовых.

"В преддверии длинных новогодних праздников растет спрос на иностранную валюту. Вчера Банк России полностью разместил $5 млрд, предложенных в рамках аукциона 28-дневного валютного РЕПО: это самый большой объем с 11 июля 2016 года. Спрос достиг $6,4 млрд, превысив предложение на 30%; стоимость этого способа фондирования остается высокой - 3,1% годовых, что на 30 базисных пунктов больше средней стоимости фондирования от ЦБ в рамках валютного РЕПО. С учетом погашения в среду задолженности перед Банком России в размере $3,2 млрд коммерческие банки получат дополнительные $1,8 млрд", - полагают аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Искандер Луцко и Владимир Цибанов.

Во вторник ЦБ РФ провел еще один аукцион прямого валютного РЕПО - сроком на 14 дней с учетом выходных дней (дата исполнения второй части РЕПО - 11 января), спрос на котором составил $2,632 млрд при объеме предложения $3 млрд. Весь спрос был удовлетворен по средневзвешенной ставке 2,8919% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 декабря 2016 года 10:12
Индекс РТС сегодня покажет нейтральную динамику - "Алор Брокер"
"Нефтяные котировки в среду немного корректируются вниз после мощного роста накануне, цене барреля смеси Brent удалось закрепиться выше отметки 56 долларов, - констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. На зарубежных рынках, как западных, так и восточных, тоже праздничное приподнятое...    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 10:01
Ожидаем незначительного роста индекса ММВБ на открытии торгов - Банк "Глобэкс"
"После рождественских праздников американские биржи открылись ростом, - комментирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Инвесторам добавила позитива статистика по потребительскому доверию. Так, данный индекс вырос до 113,7 б.п. с 109,4 б.п. В этой связи мы ожидаем несущественного...    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:57
Открытие рынка акций пройдет на положительной территории - КИТ Финанс Брокер
а утро среды на глобальном рынке складывается умеренно позитивный внешний фон. Открытие локального рынка акций пройдет, скорее всего, чуть выше уровня закрытия во вторник, полагает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Значимых корпоративных и макроэкономических событий на сегодня не...    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:55
На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики
Москва. 28 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:50
Рубль может укрепиться до 60,5 за доллар - Exness
"Сегодня российская валюта может укрепиться до 60,5 рубля за доллар на фоне роста цен на нефть выше 56 долларов за баррель. Дополнительную поддержку рублю окажет спрос на рублевую ликвидность в РФ в связи с уплатой 28 декабря налога на прибыль организаций и размещением ОФЗ в объеме 25 млрд рублей....    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:46
Утренние прогнозы: рынок может показать незначительный рост
В целом аналитики предполагают в среду позитивное открытие рынка акций в России. Активность инвесторов останется низкой.    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:43
Активность на рынке акций останется низкой, хотя это не мешает показывать незначительный рост - "Открытие Брокер"
"Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 мск розничные продажи в еврозоне, в 18:00 мск незавершённые сделки по продаже недвижимости в США. В России ГМК "Норникель" закрывает реестр на получение дивидендов. Пройдут заседания советов директоров "Газпрома", "Мосэнерго" и...    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:41
Nasdaq обновил исторический максимум
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне". Нефть перешла к слабому снижению в среду.    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:27
Сегодня ожидаем открытия рынка вблизи отметки 2190 пунктов по ММВБ - Банк "Образование"
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ вблизи отметки 2190 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2170 пунктов. В...    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:17
Открытие пройдет в районе отметки 2190 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за...    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:08
Вероятнее всего, средняя цена Brent в 2017 году составит порядка 50-55 долларов - eToro
ефть завершает год на "мажорной ноте", вдвое подорожав от минимумов января и стабилизировавшись в районе отметки 55 долларов за баррель Brent. И сейчас самое время подвести итоги уходящего года, а также обозначить ключевые факторы риска, которые способны развеять надежды "быков" на дальнейшее...    читать дальше
.
28 декабря 2016 года 09:01
Сильные движения рынка акций маловероятны - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ продемонстрировал рост на 0,53%. Основные события 2016 года рынком отыграны, поэтому сильные движения рынка маловероятны. Сейчас инвесторы пытаются предсказать, в какую сторону двинутся нефтяные котировки в 2017 году, и произойдет ли частичное снятие...    читать дальше
.
27 декабря 2016 года 19:33
Рынок акций РФ поднялся к 2190п по ММВБ вслед за мировыми площадками, упал Норникель из-за отсечки дивидендов
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс ММВБ поднялся к 2190 пунктам во главе с бумагами энергетиков; упали бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) из-за отсечки на бирже промежуточных дивидендов.    читать дальше
.
27 декабря 2016 года 19:15
Нефть способствовала покупкам в российских активах - ИК "Финам"
Во второй половине торгов российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Этому способствовал дальнейший рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться над уровнем 55,5 доллара за баррель. Также «быков» поддержала ситуация на...    читать дальше
.
27 декабря 2016 года 17:45
Во второй половине торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике из США - ИК "Финам"
Сегодня покупки на российском фондовом рынке преобладают, чему способствует позитивный внешний фон, комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Так, нефть марки Brent пытается оттолкнуться от отметки 55 долларов за баррель и возобновить подъём. Также покупкам в наших активах способствует...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.