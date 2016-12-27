Рубль усилил подъем к доллару и евро во вторник вечером благодаря растущей нефти

Москва. 27 декабря. Доллар США и евро усилили снижение на торгах "Московской биржи" вечером во вторник; рубль укрепляется благодаря растущей нефти.

Курс доллара США составил 60,73 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,5175 руб./EUR1, опустившись на 25,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 25,8 копейки, до 61,984 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро, наблюдаемое 27 декабря, связано с возобновившимся ростом нефти, которая торгуется на максимальном уровне за неделю на оптимизме инвесторов в преддверии сокращения добычи странами ОПЕК и партнерами картеля в новом году. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,11% - до $55,77 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,23% - до $53,67 за баррель.

Страны ОПЕК и 11 нефтедобывающих государств, не входящих в картель, договорились снизить добычу нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки с 1 января. По словам министра нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха, в результате данных действий цены на топливо восстановятся в следующем году. По мнению многих аналитиков, котировки нефти могут превысить отметку в $60 за баррель в 2017 году. С другой стороны, рост цен может привести к подъему добычи сланцевой нефти в США.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке продолжилось плавное укрепление рубля по отношению к доллару и евро на фоне роста нефтяных цен, а также некоторого спекулятивного интереса к покупке нацвалюты. Рынок постепенно готовится к новогодним каникулам, которые рубль, скорее всего, встретит в диапазоне 60-61 руб./$1 и 63-64 руб./EUR1. Нефть, в свою очередь, продолжит колебаться вокруг отметки $55 за баррель. При этом каких-то резких движений валютных курсов в оставшиеся до нового года торговые дни не ожидается", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер банка "Глобэкс" Виталий Марков.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, "во вторник торговая сессия проходит на фоне укрепления рубля относительно доллара. Активность по-прежнему остается низкой, что характерно для "тонкого" рынка. Тон торгам задают преимущественно спекулянты, основные игроки уже ушли на новогодние каникулы. Поддержку рублю оказывают цены на нефть (контракты Brent торгуются выше отметки $55 за баррель), покупки российских ценных бумаг, а также налоговые выплаты. В целом рыночная ситуация для российской валюты достаточно благоприятная, однако нет идей для сильного движения в какую-либо из сторон".

В свою очередь заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин полагает, что "сейчас нет никаких предпосылок к тому, что до конца года на валютном рынке стоит ожидать сильных движений. Небольшое ослабление рубля возможно из-за закрытия позиций в преддверии длительных праздников, а также из-за нежелания переносить позиции на следующий год, но влияние будет минимальным. Факторов давления на рубль также сейчас нет, поэтому он закончит год на очень хорошем и сильном уровне, в районе 61-62 руб./$1 или даже выше. В следующем году ситуация может измениться, хотя растущие цены на нефть на фоне сокращения добычи ОПЕК и возможное смягчение режима санкций дают надежду на крепкий рубль".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на среду на 4,97 копейки, до 60,8587 руб./$1, и снизил курс евро на 15,55 копейки, до 63,5730 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 12,69 копейки по отношению к пятнице и составил 60,8099 руб./$1 (накануне торги данными валютными контрактами не проводились в связи с праздничным днем в США). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 8,11 копейки по отношению к 26 декабря и составил 60,7942 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 349,485 млн, из которых $1 млрд 255,946 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 93,539 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос всего на 0,57 копейки по отношению к пятнице - до 63,5649 руб./EUR1 (накануне торги данными валютными контрактами не проводились в связи с праздничным днем в Европе). Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 13,21 копейки по отношению к 26 декабря и составил 63,5022 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR473,763 млн, из которых EUR257,47 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR216,293 млн - на сделки с расчетами "завтра".

"Рубль наслаждается высокими ценами на нефть и продолжением налогового периода. Среди валют развивающихся стран российская валюта имеет неплохие шансы стать лучшей в 2016 году, при этом довольно сильны и позиции бразильского реала. На неделе ждем сохранения уровней 60,5-61,0 руб./$1", - отмечает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

По ее словам, "ставки денежного рынка сохраняются на вчерашнем уровне, несмотря на то, что объем ликвидности в банковской системе подрос до 2,7 трлн рублей. При этом наблюдается существенный рост задолженности по кредитам под активы и поручительства, а также РЕПО по фиксированной ставке, что свидетельствует о растущем дефиците ликвидности у отдельных участников при общем профиците ликвидности в банковской системе".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник практически не изменились. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,35% годовых, а ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 10,40% годовых. Изменения ставок в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также не превышали 1 пункта: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 10,49% годовых, на срок 3 месяца также прибавила 1 б.п. (до 10,57% годовых), на срок 6 месяцев - достигла 10,53% годовых (+1 б.п.).

Банки разместили во вторник, 27 декабря, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 397 млрд рублей в среднем по ставке 9,94% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 410 млрд рублей в среднем под 9,97% годовых.

"В преддверии длинных новогодних праздников растет спрос на иностранную валюту. Вчера Банк России полностью разместил $5 млрд, предложенных в рамках аукциона 28-дневного валютного РЕПО: это самый большой объем с 11 июля 2016 года. Спрос достиг $6,4 млрд, превысив предложение на 30%; стоимость этого способа фондирования остается высокой - 3,1% годовых, что на 30 базисных пунктов больше средней стоимости фондирования от ЦБ в рамках валютного РЕПО. С учетом погашения в среду задолженности перед Банком России в размере $3,2 млрд коммерческие банки получат дополнительные $1,8 млрд", - полагают аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Искандер Луцко и Владимир Цибанов.

Во вторник ЦБ РФ провел еще один аукцион прямого валютного РЕПО - сроком на 14 дней с учетом выходных дней (дата исполнения второй части РЕПО - 11 января), спрос на котором составил $2,632 млрд при объеме предложения $3 млрд. Весь спрос был удовлетворен по средневзвешенной ставке 2,8919% годовых.