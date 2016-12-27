До начала следующего года существенных изменений на рынке акций не ожидается - "Открытие Брокер"

Вечером в США выйдут индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller в 17:00 мск, затем в 18:00 мск выйдут индекс потребительской уверенности Conference Board, а также индексы деловой активности в Ричмонде и Далласе. До начала следующего года существенных изменений на рынке акций не ожидается, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Активность будет оставаться крайне низкой. ЦБ РФ также предпринимает усилия, чтобы погасить возможную волатильность рубля, что снижает вероятность существенных движений до закрытия года.