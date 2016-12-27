Золото значительно растет и торгуется около отметки 1,144 - Dukascopy Bank SA

"Цена на золото в ходе торгов во вторник растет на фоне затишья на рынках после празднований католического Рождества и в преддверии новогодних выходных. Сегодня активность инвесторов остается слабой. На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать рисковых шагов, на фоне чего растет спрос на более безопасные активы. Традиционно к их числу относится и золото. Таким образом, золото значительно растет и торгуется около отметки 1,144, усиленно тестируя недельную R2 на 1,150", - отмечают специалисты Dukascopy Bank SA.