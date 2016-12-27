На рынке будет преобладать плавное снижение котировок ликвидных акций - Dukascopy Bank SA

"Во вторник, 27 декабря, активность инвесторов возросла благодаря возобновлению торгов акциями на западных фондовых биржах, которые вчера были закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Российские индексы акций в первую половину торговой сессии торгуются разнонаправлено. Так, на индекс ММВБ существенное давление оказывает падение котировок акций "Норильского никеля" (-3%) на фоне предстоящего закрытия реестра акционеров металлургической компании на выплату промежуточных дивидендов. На текущий момент индекс ММВБ теряет 0,3%, опустившись до отметки 2177,6 пункта. Индекс РТС растет на 0,3% благодаря укреплению курса рубля относительно доллара. Во второй половине дня в США будет опубликован индекс цен на жилье от CaseShiller, изменение которого может сказаться на курсе американского доллара. На российском рынке акций будет преобладать плавное снижение котировок ликвидных акций на фоне желания инвесторов закрыть прибыльные позиции в преддверии январских каникул", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.