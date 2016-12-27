Торговый диапазон на сегодня – 60,60-60,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Во вторник торговая сессия стартовала укреплением рубля относительно доллара до отметки 60,75 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Активность по-прежнему остается низкой, что характерно для тонкого рынка. Торги проходят в узком диапазоне. Тон торгам задают преимущественно спекулянты, основные игроки уже ушли на новогодние каникулы. Поддержку рублю оказывают цены на нефть (контракты Brent торгуются чуть выше отметки 55 долл./баррель), покупки российских ценных бумаг, а также налоговые выплаты. В целом рыночная ситуация для российской валюты достаточно благоприятная, однако нет идей для движения в какую-либо из сторон. В отсутствие новостей и в условиях низкой активности ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 60,60-60,80 руб./долл.".