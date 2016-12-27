Если котировки нефти продержатся в районе 56$ за баррель, год завершится в диапазоне 60-62 руб. за доллар - "Аналитика Онлайн"

"Вчера большинство финансовых площадок было закрыто в связи с празднованием Католического Рождества, - напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - И сегодня мартовские фьючерсы на нефть марки Brent открыли торговлю в районе 56 долларов за баррель. Для нефтяного рынка год завершается на позитивной ноте, а вот по данным исследовательского холдинга «Ромир», большинство россиян не разделяют позитива с инвесторами, торгующими на товарных площадках. Каждый 4-ый россиянин назвал главным событием года кризис, еще 17% опрошенных этот год запомнился ростом цен и высокой инфляцией. Таким образом, получается, что 42% россиян называют главным событием текущего года тяжелую экономическую ситуацию в стране. Однако, при этом следует отметить, что многие возлагают надежду на предстоящий 2017 год, ожидая восстановление экономики, стабильности цен, а может быть даже и роста дохода населения. На этом фоне курс доллара на московской бирже находится на отметке 60 рублей 80 копеек, евро опустился до отметки 63 рубля 55 копеек, индекс ММВБ вырос до 2180 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются вблизи 56$ за баррель".

Текущая торговая неделя будет «зажата» между рождественскими праздниками и Новым годом. Поэтому объемы торгов на мировых площадках заметно снизятся. Торговля на финансовые рынки вернется только на следующей неделе, когда будет опубликованы, в том числе, данные по занятости в США. Ну а активная торговля на российском рынке начнется только после 9 января.

Что касается российского финансового рынка, то сейчас следует подводить итоги прошедшего 2016 года и строить планы на предстоящий 2017 год. Эксперт рекомендует инвесторам не принимать каких ни то ни было важных инвестиционных решений.

"Если котировки нефти так и будут держаться в районе 56$ за баррель до конца текущей недели, то вполне вероятно, торговля на валютной паре доллар/рубль сместится ближе к 60 рублей за одну единицу американской валюты, - прогнозирует Г. Задоя. - Этот год мы завершим, скорей всего, в диапазоне от 60 до 62 рублей. Этому способствует не только позитивная динамика на нефтяных площадках, но еще и действия ЦБ, который под занавес года предоставил банкам достаточно большой объем валютной ликвидности, которая также будет способствовать стабильности российской валюты в последнюю неделю года. Что касается более краткосрочных рекомендаций по валютной паре доллар/рубль, то тем, кто покупал с нами на уровне 60,80 или в районе отметки 60,30, мы рекомендуем фиксировать данные сделки с нулевым результатом в районе текущих цен (60,80) или при подъеме к отметке 61,30. Новых рекомендаций до 9 января мы давать не будем".