Рубль завершит этот год вблизи достигнутых значений - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Последнюю неделю уходящего года рубль начал с небольшого укрепления и к доллару и к евро, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Торги проходят неактивно, вблизи отметки 61,00 руб./долл. Никаких движений по рублю не ожидается еще и по той причине, что европейские и американские биржи сегодня закрыты по случаю рождественских праздников. Нефть также не дает никаких ориентиров – нефтяные котировки подошли вплотную к отметке 55 долл./баррель. Некоторого оживления можно ожидать после того, как возобновят свою работу биржи, но для рубля это будут минимальные изменения. Скорее всего, российская валюта завершит этот год вблизи достигнутых значений, что уже можно назвать отличным результатом для валюты, традиционно закрывающей декабрь в минусе на протяжении последних нескольких лет. Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по торговому балансу в США за ноябрь и индекс потребительского доверия. Однако эти данные вряд ли изменят картину рынка".