Рынок акций РФ утром растет вместе с Европой и нефтью, упал Норникель из-за отсечки

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно растет вместе с фондовой Европой и нефтью после возобновления работы западных бирже после рождественских каникул, упали бумаги "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2184,53 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1132,16 пункта (+0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар подешевел до 60,78 рубля (-0,21 рубля).

В лидерах роста выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Норникеля" (-3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%).

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,01%), но возобновила рост Европа (Лондон не работает, а S&P 350 и DAX растут на 0,2%) и нефть.

Прибыли промышленных предприятий Китая в ноябре ускорили рост до 14,5% в годовом выражении по сравнению с 9,8% в октябре. Статистика поддержала рост цен на цветные металлы в Шанхае, после того как накануне фьючерсы на никель и цинк продемонстрировали рекордное падение на сообщениях, что власти Китая готовы принять темпы роста ВВП ниже плановых 6,5%.

Нефтяной рынок ожидает новостей, связанных с началом реализации с 1 января добывающими странами плана по сокращению производства сырья почти на 2% от мировой добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $56 за баррель (+0,2% к уровню пятницы), цена WTI - $53,26 за баррель (+0,5%).

Текущий уровень цен отражает позитивное развитие ситуации на рынке в последние недели. Однако у участников рынка остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения и будет ли соблюдаться соглашение о снижении производства всеми добывающими странами.

Основные страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, в последние месяцы наращивали добычу. Ливия, освобожденная от участия в соглашении ОПЕК, начала восстанавливать объемы добычи и экспорта топлива. Ожидается, что за 3 месяца увеличение добычи составит 270 тыс. баррелей в сутки, пока оно составило более 20 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщалось, Россия в рамках договоренностей с ОПЕК взяла на себя обязательство по поэтапному сокращению добычи нефти вплоть до 300 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

Как отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин, отсутствие негатива на западных площадках после рождественских праздников успокаивает российских инвесторов. Лондонская биржа продолжает отдыхать во вторник, что позволяет рассчитывать на реализацию позитивного настроя в "тонкой" предпраздничной торговле. Общие настроения на последней неделе 2016 года выдают желание подбирать российские акции после 2-недельной умеренной коррекции, что поддерживается ценами Brent в районе $56 за баррель и отсутствием резких движений на Уолл-стрит. Оживление наблюдается на рынках Южной Кореи и Индии, что поддерживает общий позитивный фон на emerging markets, несмотря на высокие значения долларового индекса. Видимо, некоторое стремление к повышению на ММВБ сохранится, но инвесторы будут чутки к сигналам из Америки и нефтяного рынка. Поэтому в среду не исключено небольшое негативное открытие.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что отечественный фондовый рынок воодушевлен растущими ценами на нефть и продолжает ползти вверх на малых объемах. Крупные инвесторы уже закрыли позиции до следующего года, однако многочисленные спекулянты пытаются играть на отдельных ценных бумагах.

Индекс РТС может прибавить еще 0,5-1%, вечером на динамику торгов могут повлиять данные по доверию потребителей в США (18:00 МСК).

Начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов полагает, что экс-дивидендный разрыв в акциях "Норникеля" оказывает давление на индекс ММВБ, но улучшение внешнего фона при низкой предновогодней активности фондовых "медведей" толкает индикатор в направлении психологической отметки 2200 пунктов.

Нефть Brent держится выше уровня $55 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые на этой неделе выйдут с задержкой на один день из-за нерабочего дня в Америке в понедельник.

В Великобритании во вторник выходной, отмечается национальный праздник "День подарков" (Boxing day), по случаю которого торги на Лондонской фондовой бирже и Лондонской бирже металлов проводиться не будут. Торги на биржах континентальной Европы и фондовом рынке США во вторник возобновляются, однако послепраздничная активность инвесторов будет невысокой.

Прошедшая уплата НДС, акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в понедельник в совокупности "оттянула" с рынка около 700 млрд рублей. В среду наступает последний срок выплаты налога на прибыль, который "уведет" с рынка еще примерно 200 млрд рублей. Кроме того, во вторник российские банки должны вернуть Казначейству порядка 180 млрд рублей ранее привлеченных у него средств.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+7,4%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (+4,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,3%).

Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-9,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-1,2%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,445 млрд рублей (из них 0,684 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).