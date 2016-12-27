Курс доллара против евро останется вблизи текущих уровней до конца года - "Нордеа Банк"

"Курс доллара против евро, вероятно, останется вблизи текущих уровней до конца года, - полагает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - На неделе не ожидается выхода важной статистики по США и ЕС. Тем не менее, важные данные будут выходить во время рождественских каникул в России – это статистика по рынку труда, которая будет опубликована 6 января. Ожидается выход данных статистики на уровне предыдущих значений, это будет способствовать сохранению ожиданий повышения ставки ФРС США в течение 2017 года, а значит, поддержит доллар. На горизонте двух недель курс доллара против евро может предпринять еще одну попытку роста. Рубль наслаждается высокими ценами на нефть и продолжением налогового периода. Среди валют развивающихся стран российская валюта имеет неплохие шансы стать лучшей в 2016 году, при этом довольно сильны и позиции бразильского реала. На неделе ждем сохранения уровней 60,5-61,0 против доллара".

Ставки денежного рынка сохраняются на вчерашнем уровне, несмотря на то, что объем ликвидности в банковской системе подрос до 2,7 трлн. рублей. При этом наблюдается существенный рост задолженности по кредитам под активы и поручительства, а также по РЕПО по фиксированной ставке, что свидетельствует о растущем дефиците ликвидности у отдельных участников при общем профиците ликвидности по системе. Аукцион валютного РЕПО вчера прошел с переспросом в 1,29 раза, средневзвешенная ставка сложилась на уровне 3,03%. Сегодня ЦБ проведет еще один аукцион на 3 млрд. долл. Таким образом, регулятор восполняет недостаток валютной ликвидности на рынке в конце года. Эксперт указывает, что нехватку валюты видно и по динамике ставок. Так, ставки по валютному РЕПО с ЦБ за декабрь выросли на 40 б.п.