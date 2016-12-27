В оставшиеся дни нас ждет плавный рост на малоликвидном рынке акций - ИК "ФИНАМ"

"Судя по всему, фиксация прибыли после предновогоднего ралли по индексу ММВБ подошла к концу и далее в оставшиеся дни нас ждет плавный рост на малоликвидном рынке. Интерес будут представлять бумаги компаний, у которых запланированы корпоративные события. В частности, сегодня ожидается публикация операционных результатов ВТБ за ноябрь 2016 года. Скорее всего, отчетность будет неплохой и поддержит котировки", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.