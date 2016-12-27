Газпромбанк поднял рейтинг GDR Северстали до "покупать" в связи с падением котировок

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет $17,50 за штуку.

Эксперты Газпромбанка отмечают, что рыночная стоимость GDR "Северстали" снизилась почти на 9% с максимума декабря, и теперь потенциал ее роста к прогнозной цене составляет около 20%.

"По нашим оценкам, бумаги "Северстали" торгуются с прогнозным коэффициентом "EV/EBITDA на 2017 год" в 5,8x против соответствующих показателей развивающихся и развитых рынков на уровне 8,0x и 7,7x соответственно. Мы полагаем, что данные дисконты являются слишком высокими, и находим текущие ценовые уровни вновь привлекательными для входа в бумаги компании", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Северстали", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $14,58 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,62 за штуку.