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27 декабря 2016 года 10:58
Нейтральность мировых рынков успокаивает российских инвесторов - ВТБ 24
"Вторник мировые рынки начинают на нейтральной ноте, по крайней мере, американские фьючерсы в электронных торгах пока “не выдают” направление торгов в первый день после рождественского уик-энда, - комментирует аналитик ВТБ 24 Олег Душин. - К тому же лондонская биржа продолжает отдыхать во вторник, что позволяет рассчитывать на реализацию позитивного задела вечернего ММВБ (+0.18%) в “тонкой” предпраздничной торговле. Давление на открытии окажет только первый эксдивидендный день Норильского никеля. Общие настроения на последней неделе 2016 года выдают желание подбирать российские акции после двухнедельной умеренной коррекции, что поддерживается ценами brent в районе $55 за баррель и отсутствием резких движений на Уолл-Стрите. Основные новости сегодня выходят по Китаю, где объявлено о большом инфраструктурном плане (1.8 трлн юаней) по строительству высокоскоростных дорог. Впрочем, ралли эта новость, как и данные об ускорении в ноябре роста прибылей китайских промышленных компаний с 9.8% до 14.5%, в Шанхае не вызвала. Гораздо большее оживление наблюдается на рынках Южной Кореи и Индии, что поддерживает общий позитивный фон на emerging markets, несмотря на высокие значения долларового индекса. Видимо, некоторое стремление к повышению на ММВБ должно сохраниться, но инвесторы будут чутки к сигналам из Америки и нефтяного рынка. Поэтому в среду предполагаем небольшое негативное открытие".
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27 декабря 2016 года 19:15
Во второй половине торгов российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Этому способствовал дальнейший рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться над уровнем 55,5 доллара за баррель. Также «быков» поддержала ситуация на... читать дальше
.27 декабря 2016 года 17:45
Во второй половине торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике из США - ИК "Финам"
Сегодня покупки на российском фондовом рынке преобладают, чему способствует позитивный внешний фон, комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Так, нефть марки Brent пытается оттолкнуться от отметки 55 долларов за баррель и возобновить подъём. Также покупкам в наших активах способствует... читать дальше
.27 декабря 2016 года 16:46
сновная валютная пара евро/доллар в последние дни, как и другие валюты, находится в естественной консолидации в исключительно узком диапазоне 1,0420-1,0470, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эйфоричные движения, связанные с победой Д.Трампа и повышением ставки ФРС, пока завершены. Окончание... читать дальше
.27 декабря 2016 года 16:20
В 2017 году нефть будет торговаться в диапазоне $50-60 за баррель при условии соблюдений договоренностей о сокращении добычи - УК "Райффайзен Капитал"
В последнюю торговую неделю значительно снизились объемы торгов, но волатильность сохраняется – рынок движется в диапазоне 2175-2185 пунктов, указывает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. За последние пару месяцев российский индекс широкого рынка прибавил... читать дальше
.27 декабря 2016 года 16:00
ечером в США выйдут индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller в 17:00 мск, затем в 18:00 мск выйдут индекс потребительской уверенности Conference Board, а также индексы деловой активности в Ричмонде и Далласе. До начала следующего года существенных изменений на рынке акций не ожидается, отмечает... читать дальше
.27 декабря 2016 года 15:32
"Цена на золото в ходе торгов во вторник растет на фоне затишья на рынках после празднований католического Рождества и в преддверии новогодних выходных. Сегодня активность инвесторов остается слабой. На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать... читать дальше
.27 декабря 2016 года 15:00
"Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что до конца года на валютном рынке стоит ожидать сильных движений. Небольшое ослабление рубля возможно из-за закрытия позиций в преддверии длительных праздников, а также из-за нежелания переносить позиции на следующий год, но влияние будет минимальным.... читать дальше
.27 декабря 2016 года 14:42
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в ходе неактивных праздничных торгов. Курс доллара США стабилен. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился. Цены на золото в Шанхае немного подросли, стоимость серебра и платины снижалась, объемы торгов в золоте выросли,... читать дальше
.27 декабря 2016 года 14:26
"Во вторник, 27 декабря, активность инвесторов возросла благодаря возобновлению торгов акциями на западных фондовых биржах, которые вчера были закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Российские индексы акций в первую половину торговой сессии торгуются разнонаправлено. Так, на... читать дальше
.27 декабря 2016 года 14:01
Российские площадки продолжают консолидироваться с небольшим уклоном вверх, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. К 11:00 мск индекс ММВБ подошел на отметке 2185,47 пунктов, прибавив 0,35%, РТС вырос на 0,70% до 1132,57 пунктов. Спад торговой активности виден... читать дальше
.27 декабря 2016 года 13:47
"Во вторник торговая сессия стартовала укреплением рубля относительно доллара до отметки 60,75 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Активность по-прежнему остается низкой, что характерно для тонкого рынка.... читать дальше
.27 декабря 2016 года 13:38
Если котировки нефти продержатся в районе 56$ за баррель, год завершится в диапазоне 60-62 руб. за доллар - "Аналитика Онлайн"
"Вчера большинство финансовых площадок было закрыто в связи с празднованием Католического Рождества, - напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - И сегодня мартовские фьючерсы на нефть марки Brent открыли торговлю в районе 56 долларов за баррель. Для... читать дальше
.27 декабря 2016 года 12:54
"Последнюю неделю уходящего года рубль начал с небольшого укрепления и к доллару и к евро, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Торги проходят неактивно, вблизи отметки 61,00 руб./долл. Никаких движений по рублю не... читать дальше
.27 декабря 2016 года 12:15
"Курс доллара против евро, вероятно, останется вблизи текущих уровней до конца года, - полагает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - На неделе не ожидается выхода важной статистики по США и ЕС. Тем не менее, важные данные будут выходить во время рождественских каникул в России – это статистика... читать дальше
.27 декабря 2016 года 11:51
"Судя по всему, фиксация прибыли после предновогоднего ралли по индексу ММВБ подошла к концу и далее в оставшиеся дни нас ждет плавный рост на малоликвидном рынке. Интерес будут представлять бумаги компаний, у которых запланированы корпоративные события. В частности, сегодня ожидается публикация... читать дальше
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