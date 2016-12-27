На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 27 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправленно, объемы торгов еще не восстановились до нормального уровня после рождественских праздников. Доллар слабо дорожает к евро и иене, спрос на доллары среди японских компаний-импортеров вырос, как и всегда перед концом календарного года. Биржи в Гонконге, Австралии, Новой Зеландии закрыты во вторник в связи с продолжающимися рождественскими празднованиями.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился. Японский индикатор Nikkei 225 также стабилен. Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, Shenzhen Composite повысился на 0,3%. Индийский Sensex прибавил 0,4%, южнокорейский Kospi - 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - 1%.

В свою очередь нефть также стабильна в ожидании новостей, связанных с началом реализации с 1 января добывающими странами плана по сокращению производства сырья почти на 2% от мировой добычи. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 МСК опустились на 0,11% - до $55,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи выросли на 0,17% - до $53,11 за баррель.

Нынешний уровень нефтяных цен отражает позитивное развитие ситуации на рынке в последние недели. Однако у участников рынка остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения и будет ли соблюдаться соглашение о снижении производства всеми добывающими странами. Основные страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, в последние месяцы наращивали добычу. Ливия, освобожденная от участия в соглашении ОПЕК, начала восстанавливать объемы добычи и экспорта топлива. Ожидается, что за 3 месяца увеличение добычи составит 270 тыс. баррелей в сутки, пока оно составило более 20 тыс. баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 33,39 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,91 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 декабря снизился на 0,04% и составил 104,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (24-26 декабря) 0,05%, поднявшись до 485,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-06" (+0,28%), "Акрон БО-02" (+0,25%) и "Башнефть-07" (+0,25%), а в лидерах снижения - "РЖД-23" (-0,35%), "РЖД БО-07" (-0,31%) и "Внешэкономбанк-21" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) 26 декабря установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-03 в размере 9,5% годовых, объем размещения - 20 млрд рублей. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 29 декабря. Бонды размещаются в рамках программы биржевых бондов общим объемом 1,07 трлн рублей. В начале декабря компания разместила биржевые облигации серии 001P-01 на 600 млрд рублей. Второй выпуск бондов в рамках программы серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей компания разместила 23 декабря.

ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") по итогам маркетинга установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии П01-БО-01 объемом 3,5 млрд рублей в размере 13,25% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 3-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объявлена 2-летняя оферта. Техническое размещение бумаг запланировано на 29 декабря. Облигации размещаются в рамках программы объемом до 25 млрд рублей. Срок действия программы - 20 лет, бумаги в рамках нее могут размещаться на срок до 10 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) определил ставку 6-го купона облигаций серии БО-09 в размере 9,83% годовых (49,02 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 10-летние биржевые облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 9,6% годовых. Ставка 4-6-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 1%

Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 7-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 9,65% годовых (24,06 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей в июле 2015 года. Срок обращения займа - 3 года. Бумаги имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 11,8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 12 января 2017 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 10-го купона облигаций 32-й серии в размере 7,9% годовых (39,39 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены 20 июля 2012 года. Ставка 1-го купона определена в размере 8,95% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен. По займу предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Выпуск размещен на срок 20 лет, предусмотрена 10-летняя оферта.

Банк "Национальный стандарт" установил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 11,5% годовых (57,03 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил облигации серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей в июле 2013 года. В сентябре 2014 года банк доразместил облигации БО-02 на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в настоящее время составляет 3 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 11,5% годовых, 3-го купона - 12% годовых, 4-го купона - 18% годовых, 5-го купона - 14,75% годовых, 6-го купона - 14% годовых, 7-го купона - 13% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 23 января 2017 года.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 18-го купона облигаций 3-й серии в размере 11,25% годовых (28,05 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила облигации 3-й серии на 7 млрд рублей в октябре 2012 года. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставки 5-10-го купонов установлены в размере 10,75% годовых, 11-го купона - 15,25% годовых. Ставка 12-20-го купонов равна ключевой ставке ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 1,25%. Срок обращения облигаций - 5 лет. Бумаги имеют 20 квартальных купонов.

Банк "Держава" определил ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 11,5% годовых (28,36 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок банк установил ставку 1-го купона в размере 10,25% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Ставка 2-16-го купонов рассчитывается как сумма ставки рефинансирования Банка России плюс 1,5% годовых, ставка 17-28-го купонов равна ставке рефинансирования Банка России плюс 1,25% годовых. Банк в феврале 2015 года провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 2 млрд рублей. Дата погашения бондов - 10 июля 2023 года.

Локо-банк установил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 12,55% годовых (62,58 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых. Ставку 2-го купона эмитент установил в размере 9,5% годовых, 3-4-го купонов - 11,5% годовых, 5-6-го купона - 14% годовых, 7-го купона - 12,55% годовых. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 4 млрд рублей.