Спрос на валютную ликвидность в конце года есть, и это способно оказать давление на рубль - КИТ Финанс Брокер

"Российский рубль продемонстрировал скромную динамику на вчерашних торгах. Отметим, что в понедельник торги по инструментам USD/RUB и EUR/RUB расчетами "сегодня" не проводились. Курс пары USD/RUB к закрытию биржи достиг отметки 60,99 рублей (-0,08%), курс европейской валюты составил 63,77 рублей (-0,05%). ЦБ РФ в понедельник провел аукцион валютного 28-дневного РЕПО. Банкам было предоставлено 5 млрд долларов под 3,03% при спросе 6,4 млрд долларов. Т.е. спрос на валютную ликвидность в конце года есть, и это способно оказать давление на российскую валюту сегодня и в ближайшие дни. С другой стороны, рубль поддерживает налоговый период. 28 декабря будет выплачиваться налог на прибыль", - комментирует ситуацию ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.