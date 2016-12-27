Утренние прогнозы: рынок акций останется в рамках "боковика"

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2177,86 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1124,65 пункта (+0,6%). Состояние внешнего фона перед началом торгов во вторник аналитики оценивают как нейтральное. При улучшении внешнего фона индекс ММВБ способен подрасти до 2200 пунктов, полагают эксперты.

Банк "Глобэкс" (Виктор Веселов): "Во вторник утром, перед открытием торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для российского рынка акций складывается нейтральный. Китайские индексы чуть снижаются, хотя чистая прибыль промышленных компаний Китая за ноябрь выросла на 14,5% г/г. Однако японский NIKKEI в начале торгов поднялся на 0,5% и на момент написания комментария нивелировал весь рост. Сегодня фондовые биржи континентальной Европы и США впервые откроются после праздников. Мы считаем, что стоит обратить внимание на тренд торгов, что косвенно может оказать поддержку отечественным индексам".

Банк "Образование" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ в диапазоне 2175-2180 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2170, 2160 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 пунктов. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние "бокового" движения в ожидании открытия западных фондовых площадок".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше уровня в $55 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые на этой неделе выйдут с задержкой на один день из-за нерабочего дня в Америке в понедельник. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2177,9 пункта), предполагая, что в случае улучшения внешнего фона и при низкой предновогодней активности фондовых "медведей", этот индикатор способен продолжить обозначившийся подъем к психологической отметке 2200 пунктов".