Во вторник рынок откроется нейтрально по индексу ММВБ - Банк "Глобэкс"

"Во вторник утром, перед открытием торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для российского рынка акций складывается нейтральный. Китайские индексы чуть снижаются, хотя чистая прибыль промышленных компаний Китая за ноябрь выросла на 14,5% г/г. Однако японский NIKKEI в начале торгов поднялся на 0,5% и на момент написания комментария нивелировал весь рост. Сегодня фондовые биржи континентальной Европы и США впервые откроются после праздников. Мы считаем, что стоит обратить внимание на тренд торгов, что косвенно может оказать поддержку отечественным индексам", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.