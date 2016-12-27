У участников рынка нефти остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправлено. Нефть стабильна во вторник утром.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправлено, объемы торгов еще не восстановились до нормального уровня после рождественских праздников, сообщает CNBC.

Доллар слабо дорожает к евро и иене, спрос на доллары среди японских компаний-импортеров вырос, как и всегда перед концом календарного года.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился. Биржи в Гонконге, Австралии, Новой Зеландии закрыты во вторник в связи с продолжающимися рождественскими празднованиями.

Японский индикатор Nikkei 225 также стабилен, тогда как более широкий индекс Topix опустился на 0,2% вслед за производителями электроники и строительными компаниями. Объем торгов в рамках первой секции (крупные корпорации) Токийской фондовой биржи в понедельник упал до 1,63 трлн иен ($13,9 млрд) с 3,92 трлн иен 9 декабря, во вторник показатели лишь немного повысились.

Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (показатель, на который обращает внимание Банк Японии при оценке инфляции) в ноябре 2016 года опустились на 0,4%, тогда как ожидалось снижение на 0,3%.

Расходы домохозяйств упали на 1,5% при прогнозировавшемся повышении на 0,1%, а безработица неожиданно выросла с 3% до 3,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, Shenzhen Composite повысился на 0,3%.

Прибыли промышленных предприятий Китая в ноябре ускорили рост до 14,5% в годовом выражении по сравнению с 9,8% в октябре.

В Шанхае дорожают бумаги инжиниринговой China Gezhouba Group Co. (+3,1%) и строительной China Railway Construction Corp. (+1,1%), тогда как угольная Guanghui Energy Co. потеряла 1% капитализации.

Министерство транспорта КНР объявило о планах инвестирования 1,8 трлн юаней ($259 млрд) в автомобильные дороги и водные пути в 2017 году, что поддерживает рост компаний, связанных со строительным сектором.

Индийский Sensex прибавил 0,4%, южнокорейский Kospi - 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - 1%.

Евро к 9:00 мск 27 декабря стоил $1,0444 по сравнению с $1,0455 на закрытие североамериканского рынка в понедельник.

Курс доллара к иене поднялся со 117,10 до 117,31 иены, евро в паре с японской нацвалютой также дорожает - до 122,53 иены против 122,44 накануне.

Цены на цветные металлы в Шанхае восстанавливаются во вторник на данных о прибыли промпредприятий. В понедельник фьючерсы на никель и цинк продемонстрировали рекордное падение на сообщениях, что власти Китая готовы принять темпы роста ВВП ниже плановых 6,5%.

Золото подорожало до максимума за неделю, поскольку спрос на рынке сохраняется, а праздники во многих странах привели к снижению предложения.

Нефть стабильна в ожидании новостей, связанных с началом реализации с 1 января добывающими странами плана по сокращению производства сырья почти на 2% от мировой добычи.

Доллар укрепляется во вторник, что делает нефть дороже для покупателей за пределами США. Курс иены снизился на 0,3% - до 117,40.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 мск опустились на 1 цент - до $55,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,2% - до $53,12 за баррель.

Нынешний уровень цен отражает позитивное развитие ситуации на рынке в последние недели. Однако у участников рынка остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения и будет ли соблюдаться соглашение о снижении производства всеми добывающими странами.

Основные страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, в последние месяцы наращивали добычу.

Ливия, освобожденная от участия в соглашении ОПЕК, начала восстанавливать объемы добычи и экспорта топлива. Ожидается, что за 3 месяца увеличение добычи составит 270 тыс. баррелей, пока оно составило более 20 тыс. баррелей.

Экспорт нефти из России в следующем году может незначительно вырасти по сравнению с показателями текущего года, заявил журналистам в понедельник заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. В этом году при добыче 547,2-547,5 млн тонн экспорт составит 253,5 млн тонн, что на 4,8% больше, чем в 2015 году.

По его словам, общее сокращение добычи нефти Россией в рамках договоренности с ОПЕК может составить порядка 4,5-5 млн тонн.

Как сообщалось, Россия в рамках договоренностей с ОПЕК взяла на себя обязательство по поэтапному сокращению добычи нефти вплоть до 300 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.