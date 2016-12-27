Евро рискует погрузиться в политические риски - eToro

Единая валюта завершает год вблизи 14-летних минимумов против доллара США, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Во многом недавнее ослабление евро было связано с повсеместным ралли американской валюты после победы Трампа на президентских выборах. А контрольный "удар" по EUR/USD нанесли повышение ставки ФРС и ужесточение риторики Йеллен в вопросе перспектив дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики в Штатах.

С учетом того, что недавно ЕЦБ продлил программу скупки активов, причем на больший срок, чем ожидали рынки, фактор дивергенции курсов монетарной политики продолжит давить на евро и в будущем году. И если Федрезерв готовится к трем повышениям ставки вместо двух, то ЕЦБ дал понять, что пока речи о сворачивании стимулов не идет. Безработица в регионе остается высокой, а инфляция, хотя и подает признаки роста, не демонстрирует желаемых темпов.

И все это на фоне многочисленных политических рисков в Европе, которые также способны подтолкнуть евро к паритету с долларом в ближайшие месяцы. На этом "фронте", по всей видимости, не обойдется без потрясений, причем не исключено начало полноценного политического кризиса. Выборы пройдут в Германии, где растет популярность популистской антимигрантской партии AfD, в Хорватии, где могут победить социал-демократы, в Испании, где Каталония снова может потребовать проведение референдума. Кроме того, в Румынии, Венгрии и Австрии нарастает недовольство элитами. Все это может еще сильнее "встряхнуть" единую валюту и свести ее привлекательность к минимуму, предупреждает специалист eToro.