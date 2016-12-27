У индекса ММВБ есть шанс продолжить подъем к психологической отметке 2200 пунктов - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше уровня в $55 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые на этой недели выйдут с задержкой на один день из-за нерабочего дня в Америке в понедельник. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2177,9 пункта), предполагая, что в случае улучшения внешнего фона и при низкой предновогодней активности фондовых "медведей", этот индикатор способен продолжить обозначившийся подъем к психологической отметке 2200 пунктов", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.