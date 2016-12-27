Желательно, чтобы в январе следующего года индекс ММВБ "лег" на поддержку 2130 - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера отечественный фондовый рынок показал позитивную динамику. Связано это не с какой- то особой силой рынка, а с тем, что индекс развивающихся рынков EEM от MSCI достиг ноябрьского минимума. Это чисто технический момент – отскок наверх от шестимесячного минимума. Кроме того, западные площадки были закрыты на выходной, что сняло излишнюю нервозность. Нервозность связана с вероятной коррекцией на рынке США. Средний прогноз роста индекса S&P-500 в 2017 году от инвестбанков составляет 4,1%. Это слишком незначительная величина, чтобы не опасаться коррекции. Предновогоднее ралли уже состоялось, а сейчас мы "доигрываем год" без особых идей. Желательно, чтобы в январе следующего года индекс ММВБ "лег" на поддержку 2130, где находится долгосрочный восходящий тренд и появилась возможность для покупки, а пока акции остаются перегретыми", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.