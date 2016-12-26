Рубль к вечеру понедельника практически полностью растерял дневные достижения, вернувшись к уровням пятницы

Москва. 26 декабря. Доллар США и евро, снижавшиеся к рублю на "Московской бирже" в первой половине дня понедельника, к вечеру вернулись к уровням закрытия предыдущего дня на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США.

Курс доллара США составил 61,005 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 3,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,77 руб./EUR1, опустившись на 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 3,4 копейки, до 62,25 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро 26 декабря связаны с отсутствием большинства внешних ориентиров, в первую очередь торгов нефтяными фьючерсами, из-за выходных и праздничных дней в Европе и США, отмечающих Рождество. При этом по итогам торгов 23 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне увеличилась на $0,11 (0,2%) и составила $55,16 за баррель. Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подрос на $0,07 (0,1%) и составил $53,02 за баррель.

"Сегодняшний день на внутреннем валютном рынке не отражает никаких внешних событий, поскольку практически все европейские страны и США не торгуют из-за празднования Рождества. Таким образом, сегодня нет никаких драйверов и новостей. При этом колебания основных валютных пар на "Московской бирже" были незначительными на фоне пониженной активности торгов. На рынке в основном преобладали клиентские заявки, но их было недостаточно для того, чтобы сформировать устойчивый тренд", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко.

"Курс доллара США без нефтяного маяка продолжает колебания неподалеку от 61 руб./$1, явно нацелившись на более низкие уровни. Впрочем, не стоит ожидать, что спуск курса американской валюты под отметку в 60 руб./$1 произойдет до Нового года или в первую неделю января", - считает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, "некоторого оживления можно ожидать после того, как возобновят свою работу мировые биржи, но для рубля это будут минимальные изменения. Скорее всего, российская валюта завершит этот год вблизи достигнутых значений, что уже можно назвать отличным результатом для валюты, традиционно закрывающей декабрь в минусе на протяжении последних нескольких лет. Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по торговому балансу в США за ноябрь и индекс потребительского доверия. Однако эти данные вряд ли изменят картину рынка".

"Рубль успешно провел прошлую неделю, - комментирует ситуацию на валютном рынке заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - При этом нефть торгуется в районе $55 за баррель Brent. Высокой активности торгов ждать не стоит. На фоне празднования Рождества на Западе и приближения Нового года в России трейдеры и инвесторы будут осторожны, хотя некоторые постараются закрыть позиции, чтобы не переносить их на следующий год, поэтому небольшое ослабление рубля все же возможно. Рубль с очень большой вероятностью встретит конец года в районе 61-62 руб./$1".

ЦБ РФ на последней неделе уходящего года резко увеличил лимиты на аукционах недельного и месячного валютного РЕПО, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Банки могут в понедельник привлечь до $5 млрд на месяц и еще $3 млрд во вторник на две недели (до 11 января). На прошлой неделе на аукционе месячного валютного РЕПО объем спроса вдвое превысил предложение. Ставка размещения поднялась до 3,18% годовых. Недельный аукцион также прошел с переспросом. Повышенный спрос и высокая ставка связаны с ожиданиями дефицита валютной ликвидности на новогодний переход. Отчасти это является реакцией на итоги декабрьского заседания ФРС США. Также ЦБ увеличил стоимость заимствования долларов через операцию валютный своп: теперь валюта, привлекаемая в ЦБ в залог рублей (в случае нехватки на межбанковском рынке), стала дороже на величину ставки LIBOR. При этом, подняв стоимость заимствования, ЦБ заявил о готовности в случае необходимости наращивать объем предложения валюты. Хотя в долгосрочной перспективе собирается уменьшать объемы по этим операциям, так как предоставление ликвидности в валюте, отличной от национальной, не соответствует целям ЦБ.

Нехватка долларов в системе обостряется в пиковые моменты погашения внешнего долга. Декабрь 2016 года - очередной пик таких погашений. При этом сам Центральный банк ожидает нулевого сальдо текущего счета в этом месяце - при таком сценарии отток капитала будет компенсироваться снижением финансовых активов. Валюта, которую дает ЦБ, дорогая, но сам факт большого объема предложения говорит о готовности регулятора поддерживать систему в трудные моменты. Если банки полностью исчерпают лимиты, то чистый приток валюты в систему на этой неделе составит существенные $4,8 млрд. Это, по мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", может оказать поддержку курсу рубля. Дополнительный фактор в пользу роста национальной валюты - налоговые выплаты. Основные налоги (НДС, НДПИ и акцизы) уплачиваются в понедельник, а в среду - налог на прибыль.

По итогам аукциона прямого валютного РЕПО банки привлекли у ЦБ РФ в понедельник $5 млрд по средневзвешенной ставке 3,0329% годовых, выбрав тем самым весь лимит регулятора.

"Рубль по-прежнему остается одним из фаворитов у глобальных инвесторов по трем причинам: высокое кэрри, растущая нефть и относительно жесткие рамки денежно-кредитной политики. Пока волатильность остается низкой, стратегия рублевого кэрри является одной из самых высокодоходных, чем непременно пользуются нерезиденты. Мы не ожидаем, что в последнюю неделю года ситуация на рынках существенно изменится, поэтому рубль против доллара будет торговаться в рамках диапазона 60,5-62 руб./$1", - прогнозируют специалисты банка "Санкт-Петербург".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на вторник на 5,56 копейки, до 60,9084 руб./$1, и повысил курс евро на 18,6 копейки, до 63,7285 руб./EUR1.

В связи с праздничными днями в Европе и США торги валютными контрактами на "Московской бирже" расчетами "сегодня" не проводились ни по доллару, ни по евро.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 20,16 копейки по отношению к 23 декабря и составил 60,8711 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил всего $1 млрд 392,089 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 17,09 копейки по отношению к 23 декабря и составил 63,6331 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR214,063 млн.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник немного подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,34% годовых, ставка на семидневный срок прибавила 1 б.п., поднявшись до 10,41% годовых. При этом ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также подросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 10,48% годовых, на срок 3 месяца - на 7 б.п. (до 10,56% годовых), на срок 6 месяцев - на 3 б.п. (до 10,52% годовых).

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