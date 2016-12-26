.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль к вечеру понедельника практически полностью растерял дневные достижения, вернувшись к уровням пятницы
.
ГЛАВНОЕ
Путин пообещал индексацию пенсий с 1 февраля
Президент Путин заверил, что в бюджет-2017 год заложены средства на индексацию пенсий и соцвыплат. Он отметил улучшение демографических показателей, но признал падение доходов населения
 
ВВП РФ в ноябре вырос в годовом выражении впервые за 2 года
ВВП РФ в ноябре 2016 года вырос на 0,5% по сравнению с ноябрем 2015 года, говорится в ежемесячном мониторинге Минэкономразвития о состоянии экономики. Рост экономики в годовом выражении наблюдается впервые с декабря 2014 года. Очищенный от...
 
Поднять пенсии предлагают за счет роста зарплат
Все пенсионные реформы последнего десятилетия - от накопительной системы до баллов - борются с симптомами, но не с самой болезнью, считают в Столыпинском клубе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В клубе подготовлены альтернативные предложения по...
 
Минфин не поддержал законопроект, расширяющий полномочия ЦБ
Банк России с большой долей вероятности не будет отвечать за экономический рост и занятость в стране, как предусматривает резонансный законопроект о расширении перечня целей регулятора. Министерство финансов подготовило отрицательный отзыв на...
 
26 декабря 2016 года 19:21

Рубль к вечеру понедельника практически полностью растерял дневные достижения, вернувшись к уровням пятницы

Москва. 26 декабря. Доллар США и евро, снижавшиеся к рублю на "Московской бирже" в первой половине дня понедельника, к вечеру вернулись к уровням закрытия предыдущего дня на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США.

Курс доллара США составил 61,005 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 3,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,77 руб./EUR1, опустившись на 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 3,4 копейки, до 62,25 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро 26 декабря связаны с отсутствием большинства внешних ориентиров, в первую очередь торгов нефтяными фьючерсами, из-за выходных и праздничных дней в Европе и США, отмечающих Рождество. При этом по итогам торгов 23 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне увеличилась на $0,11 (0,2%) и составила $55,16 за баррель. Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подрос на $0,07 (0,1%) и составил $53,02 за баррель.

"Сегодняшний день на внутреннем валютном рынке не отражает никаких внешних событий, поскольку практически все европейские страны и США не торгуют из-за празднования Рождества. Таким образом, сегодня нет никаких драйверов и новостей. При этом колебания основных валютных пар на "Московской бирже" были незначительными на фоне пониженной активности торгов. На рынке в основном преобладали клиентские заявки, но их было недостаточно для того, чтобы сформировать устойчивый тренд", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко.

"Курс доллара США без нефтяного маяка продолжает колебания неподалеку от 61 руб./$1, явно нацелившись на более низкие уровни. Впрочем, не стоит ожидать, что спуск курса американской валюты под отметку в 60 руб./$1 произойдет до Нового года или в первую неделю января", - считает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, "некоторого оживления можно ожидать после того, как возобновят свою работу мировые биржи, но для рубля это будут минимальные изменения. Скорее всего, российская валюта завершит этот год вблизи достигнутых значений, что уже можно назвать отличным результатом для валюты, традиционно закрывающей декабрь в минусе на протяжении последних нескольких лет. Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по торговому балансу в США за ноябрь и индекс потребительского доверия. Однако эти данные вряд ли изменят картину рынка".

"Рубль успешно провел прошлую неделю, - комментирует ситуацию на валютном рынке заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - При этом нефть торгуется в районе $55 за баррель Brent. Высокой активности торгов ждать не стоит. На фоне празднования Рождества на Западе и приближения Нового года в России трейдеры и инвесторы будут осторожны, хотя некоторые постараются закрыть позиции, чтобы не переносить их на следующий год, поэтому небольшое ослабление рубля все же возможно. Рубль с очень большой вероятностью встретит конец года в районе 61-62 руб./$1".

ЦБ РФ на последней неделе уходящего года резко увеличил лимиты на аукционах недельного и месячного валютного РЕПО, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Банки могут в понедельник привлечь до $5 млрд на месяц и еще $3 млрд во вторник на две недели (до 11 января). На прошлой неделе на аукционе месячного валютного РЕПО объем спроса вдвое превысил предложение. Ставка размещения поднялась до 3,18% годовых. Недельный аукцион также прошел с переспросом. Повышенный спрос и высокая ставка связаны с ожиданиями дефицита валютной ликвидности на новогодний переход. Отчасти это является реакцией на итоги декабрьского заседания ФРС США. Также ЦБ увеличил стоимость заимствования долларов через операцию валютный своп: теперь валюта, привлекаемая в ЦБ в залог рублей (в случае нехватки на межбанковском рынке), стала дороже на величину ставки LIBOR. При этом, подняв стоимость заимствования, ЦБ заявил о готовности в случае необходимости наращивать объем предложения валюты. Хотя в долгосрочной перспективе собирается уменьшать объемы по этим операциям, так как предоставление ликвидности в валюте, отличной от национальной, не соответствует целям ЦБ.

Нехватка долларов в системе обостряется в пиковые моменты погашения внешнего долга. Декабрь 2016 года - очередной пик таких погашений. При этом сам Центральный банк ожидает нулевого сальдо текущего счета в этом месяце - при таком сценарии отток капитала будет компенсироваться снижением финансовых активов. Валюта, которую дает ЦБ, дорогая, но сам факт большого объема предложения говорит о готовности регулятора поддерживать систему в трудные моменты. Если банки полностью исчерпают лимиты, то чистый приток валюты в систему на этой неделе составит существенные $4,8 млрд. Это, по мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", может оказать поддержку курсу рубля. Дополнительный фактор в пользу роста национальной валюты - налоговые выплаты. Основные налоги (НДС, НДПИ и акцизы) уплачиваются в понедельник, а в среду - налог на прибыль.

По итогам аукциона прямого валютного РЕПО банки привлекли у ЦБ РФ в понедельник $5 млрд по средневзвешенной ставке 3,0329% годовых, выбрав тем самым весь лимит регулятора.

"Рубль по-прежнему остается одним из фаворитов у глобальных инвесторов по трем причинам: высокое кэрри, растущая нефть и относительно жесткие рамки денежно-кредитной политики. Пока волатильность остается низкой, стратегия рублевого кэрри является одной из самых высокодоходных, чем непременно пользуются нерезиденты. Мы не ожидаем, что в последнюю неделю года ситуация на рынках существенно изменится, поэтому рубль против доллара будет торговаться в рамках диапазона 60,5-62 руб./$1", - прогнозируют специалисты банка "Санкт-Петербург".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на вторник на 5,56 копейки, до 60,9084 руб./$1, и повысил курс евро на 18,6 копейки, до 63,7285 руб./EUR1.

В связи с праздничными днями в Европе и США торги валютными контрактами на "Московской бирже" расчетами "сегодня" не проводились ни по доллару, ни по евро.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 20,16 копейки по отношению к 23 декабря и составил 60,8711 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил всего $1 млрд 392,089 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 17,09 копейки по отношению к 23 декабря и составил 63,6331 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR214,063 млн.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник немного подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,34% годовых, ставка на семидневный срок прибавила 1 б.п., поднявшись до 10,41% годовых. При этом ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также подросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 10,48% годовых, на срок 3 месяца - на 7 б.п. (до 10,56% годовых), на срок 6 месяцев - на 3 б.п. (до 10,52% годовых).

кв мв

MOEX$#&: BSPB, MOEX

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 декабря 2016 года 19:16
Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста во главе с Мечелом
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ начал последнюю неделю уходящего года с умеренного роста индексов, лидерами подъема выступили бумаги "Мечела" на новостях об отсрочке погашения долга металлурга перед банком ВТБ (MOEX: VTBR); активность торговли сократилась из-за отсутствия западных игроков.    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 19:02
Газпромбанк поднял рейтинг GDR НЛМК до "покупать", снизил акций Распадской до "держать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел оценку анализируемых компаний стального и угольного секторов РФ с учетом новых прогнозов по ценам на черные металлы, сообщается в обзоре банка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX:...    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 17:14
"Фактор Трампа" станет главным драйвером для USD в 2017 году - eToro
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на...    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 16:50
В следующем году российский рынок акций будет выглядеть лучше других - УК "Альфа-Капитал"
В декабре на рынках превалировали "бычьи" настроения: американский рынок вырос на 2,7%, европейские площадки в "плюсе" на 5,6% по итогам месяца. Развивающиеся рынки показали разнонаправленную динамику, но российский рынок в целом следовал общемировым тенденциям, прибавив 4%. В общем, отмечает...    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 16:32
Ожидаем закрытия индекса ММВБ с умеренным повышением около 0,5% - Банк "Образование"
"В настоящее время индекс ММВБ продолжает "боковое" движение несколько ниже своего внутридневного максимума - около отметки 2180 пунктов. В связи с тем, что западные фондовые рынки сегодня закрыты, участники локальных торгов не будут иметь новых значимых внешних сигналов до конца торгового дня....    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 16:13
Во второй половине дня активность на российском рынке акций будет оставаться низкой - "Открытие Брокер"
"К середине дня российский рынок акций незначительно подрастал при очень низкой активности. Из историй дня можно выделить рост бумаг "Мечела" (+5,36%) на фоне соглашения с ВТБ о переносе погашения долга на апрель 2022 года. Во второй половине дня активность на российском рынке будет оставаться...    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:57
Ориентир движения индекса ММВБ на 2017 год - 2570 пунктов - Промсвязьбанк
"В 2017 году рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов. Фундаментально обоснованный уровень по индексу ММВБ, согласно нашим моделям, составляет 2760...    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:46
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг "префов" Татнефти до "держать" и оценку на 14%
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным...    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:30
Рубль укрепляется к доллару и евро в понедельник днем на фоне пониженной активности торгов
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в понедельник на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США.    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:26
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг "префов" Татнефти до "держать" и оценку на 14%
ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:18
Во второй половине дня может начаться снижение котировок отечественных акций - Dukascopy Bank SA
"По итогам первой половины торговой сессии понедельника, 26 декабря, индекс ММВБ вырос на 0,3% и поднялся до отметки 2181,06 пункта, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - В лидерах роста оказались акции металлургических компаний,...    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:11
Закрытие фондовых торгов допускаем с сохранением положительной динамики - ИК Еврофинансы
"Российские фондовые индексы растут, значимой статистики не ожидается, закрытие торгов допускаем с сохранением положительной динамики", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 14:51
Доллар имеет все шансы завершить год в диапазоне 61 - 63 рубля - "Аналитика Онлайн"
"Курс доллара продолжает снижаться, отрабатывая тренд, заданный еще на прошедшей неделе, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что ранее курс доллара/рубль снижался на фоне роста нефти, а также благодаря налоговой неделе, которая...    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 14:32
Вероятно дальнейшее ослабление пары евро/доллар - LiteForex
"С открытия сегодняшнего торгового дня доллар снижается на валютном рынке, - комментирует аналитик LiteForex Артем Шашков. - После победы Д. Трампа на президентских выборах и повышения ставки FOMC доллар значительно укрепился. Теперь участники рынка ждут, сможет ли администрация Дональда Трампа в...    читать дальше
.
26 декабря 2016 года 14:03
Наиболее вероятный диапазон на ближайшее время – 61-63 рубля за доллар - TeleTrade
"Предрождественский «тонкий» рынок в отсутствии основных участников может быть нелогичен, - полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Например, нефтяные котировки, по логике закрытия позиций после роста, имеют направленность на снижение. Этому способствовало бы и увеличение буровых установок в...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.