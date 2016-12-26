Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста во главе с Мечелом

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ начал последнюю неделю уходящего года с умеренного роста индексов, лидерами подъема выступили бумаги "Мечела" на новостях об отсрочке погашения долга металлурга перед банком ВТБ (MOEX: VTBR); активность торговли сократилась из-за отсутствия западных игроков.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2177,86 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1124,65 пункта (+0,6%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2%.

Доллар просел до 61,01 рубля (-0,04 рубля), днем курс опускался до 60,76 рубля.

В лидерах роста выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Мечела" (+6,6% и +3,7% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8% и +1,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "Мосбиржи" (+1,3%).

"Мечел" (MOEX: MTLR) подписал договор о переносе погашения долга перед ВТБ на апрель 2022 года, следует из сообщения компании. Дополнительное соглашение к действующему кредитному договору было подписано 23 декабря. ВТБ наряду со Сбербанком (MOEX: SBER) и Газпромбанком (MOEX: GZPR) является одним из трех крупнейших кредиторов "Мечела", чистый долг которого на конец сентября составил 479,148 млрд рублей.

Просели акции ВТБ (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -1,4% "префы").

Большинство фондовых рынков мира не работают в понедельник, а некоторые, включая Великобританию и Гонконг, возобновят торги лишь в среду.

В Азии в понедельник преобладало умеренное снижение индексов в связи с изменившейся позицией китайского руководства в отношении темпов роста экономики, пишет Financial Times.

По словам информированных источников, председатель КНР Си Цзиньпин допускает ослабление роста китайского ВВП до менее чем 6,5% в год (текущий плановый уровень). Ранее власти Китая намеревались удерживать рост на уровне не ниже 6,5% как минимум до 2020 года.

В трех кварталах текущего года ВВП Китая демонстрировал рост на 6,7% в годовом выражении. Это одни из самых высоких показателей в мире, но для Китая такие темпы являются минимальными за четверть века.

На нефтяном рынке торги в понедельник не проводились в связи с выходным днем в Европе и США. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на закрытие в пятницу составила $55,9 за баррель (+0,2%), цена WTI - $53,25 за баррель (+0,6%).

По словам старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, основной прирост российских индексов отмечался утром, после чего рынок практически замер на месте в условиях отсутствия значимых внешних и внутренних драйверов. Причиной наметившегося спада торговой активности является празднование Рождества в ряде западных стран.

С технической точки зрения наблюдается достаточно вялая попытка восстановления индексов ММВБ и РТС, которые понесли умеренные потери на прошлой неделе. Однако покупки в условиях отсутствия нерезидентов не являются показательными. В целом же индексы ММВБ и РТС с большой долей вероятности завершат календарный год недалеко от текущих уровней.

Акции "Мечела" выросли на новости о подписании соглашения о продлении срока погашения по действующим кредитным линиям с группой ВТБ. Это событие являлось условием вступления в силу аналогичных соглашений с Газпромбанком и Сбербанком. Таким образом, шансы на то, что ПАО "Мечел" сохранит свое существование в нынешнем виде, с имеющимися активами, существенно улучшаются. Кроме того, инвесторы и спекулянты ожидают заметного улучшения финансовых показателей горнодобывающей и металлургической компании по итогам четвертого квартала в связи со среднесрочным увеличением цен на коксующийся уголь.

Акции "АЛРОСА" подросли на сообщении, что наблюдательный совет алмазодобывающей компании поручил топ-менеджменту внести некоторые изменения в сводный бюджет на 2017 год. В частности, было предложено предусмотреть увеличение годовых объемов продаж на $108 млн. В то же время предполагается сокращение ряда расходных статей, включая капитальные вложения и затраты на оплату труда.

Среди низколиквидных акций эксперт отметил снижение акций "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,2%, до 73,5 рубля, и -8,7% "префы" - до 29,39 рубля). По-видимому, потеря интереса к привилегированным акциям связана с ожиданиями оферты на выкуп обыкновенных бумаг НКНХ по цене 79,5 рубля. Выкуп этих бумаг может состояться в связи с требованиями действующего законодательства после недавней крупной сделки.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций в понедельник незначительно подрос при очень низкой активности. Акции "Мечела" выросли на фоне соглашения с ВТБ о переносе погашения долга на апрель 2022 года. "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (-0,6%) планирует увеличить инвестиционную программу в 2017 году на 12% - до 404 млрд рублей. По итогам 2016 года компания ожидает увеличения добычи на 7,7%. Доля "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%) на рынке газа Европы увеличилась в текущем году до 33,5% с 31% в 2015 году.

Во вторник активность немного возрастет, но вряд ли до конца 2016 года рынок ждет что-то существенное, кроме продолжения вялой фиксации прибыли. После завершения налогового периода у рубля будет мало поводов для укрепления, кроме возможного дефицита ликвидности перед новогодними праздниками. Впрочем, ЦБ РФ, как это обычно бывает, обеспечивает банки необходимыми ресурсами на новогодние праздники, поэтому более вероятен сценарий легкого ослабления рубля - до 61,5-62 руб./$1.

Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских полагает, что для фондового рынка ситуация краткосрочно смотрится чуть более благоприятной, чем для рубля. Маловероятное продолжение роста нефтяных цен, так же как и продолжение стадии консолидации, будут благоприятными для фондового рынка. Даже все более напрашивающийся сценарий перехода к снижению нефтяных цен будет в значительной мере компенсироваться ожидаемыми ударными бюджетными выплатами. Технически индексы ММВБ и РТС приближаются к сильным уровням сопротивления (зона 1200 пунктов по РТС и 2300 пунктов по ММВБ), в оставшиеся рабочие дни следует быть готовым к возможным существенным движениям, часто возникающим на малоликвидном, но чувствующим приток новых денег рынке.

По словам директора инвестиционного департамента компании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Натальи Самойловой, рынок акций начал неделю с умеренного роста под влиянием подорожавшей нефти и повышения китайского фондового индекса CSI 300. Нефть в минувшую пятницу превысила $55 за баррель на решении Израиля повысить уровень дискуссии на Ближнем Востоке, китайский рынок в понедельник подрос в рамках предновогоднего ралли, а большинство других рынков, взаимосвязанных с Россией, было закрыто по случаю праздника.

Во вторник российский рынок еще может умеренно подрасти внутри дня, но импульс к росту будет сходить на нет после возвращения иностранных трейдеров. Ожидается, что по итогам торгов во вторник нефть подешевеет до $54,6 за баррель, что окажет давление на индексы (индекс РТС может просесть к 1114 пунктам).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+8,8%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,1%).

Кроме "префов" "Нижнекамскнефтехима" подешевели бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,5%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,4%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 12,076 млрд рублей (из них 3,659 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).