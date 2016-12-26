Газпромбанк поднял рейтинг GDR НЛМК до "покупать", снизил акций Распадской до "держать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел оценку анализируемых компаний стального и угольного секторов РФ с учетом новых прогнозов по ценам на черные металлы, сообщается в обзоре банка.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) была повышена рекомендация с "держать" до "покупать", а для акций "Распадской" (MOEX: RASP) она была понижена с "покупать" до "держать".

Для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) была подтверждена рекомендация "держать", а для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) - "покупать".

"По нашим расчетам, цена на горячекатаный прокат (HRC) в Европе вырастет с $446 за тонну в 2016 году до $455 за тонну в 2017 году", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Северсталь - 17,50 (текущая цена - 14,58), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НЛМК - 23,40 (текущая цена - 18,24), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 9,30 (текущая цена - 7,26), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Распадская (для акций; цены в рублях) - 91,00 (текущая цена - 76,70), рекомендация - держать.