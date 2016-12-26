Стоит ожидать роста активности нефтедобывающих компаний на долговых рынках после Нового года - УК "Альфа-Капитал"

"Соглашение по ограничению добычи стабилизировало цены на нефть марки Brent в районе 55 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - Существенную поддержку ценам оказывают заявления Саудовской Аравии, которая готова снизить добычу сильнее, чем было запланировано. Рост предложения нефти из Ливии и Нигерии создает существенные риски для стабильности соглашения, а снижение добычи саудитами не позволит дисбалансировать рынок и соглашение. Реакция американских компаний на достигнутые договоренности является ожидаемой. С начала месяца количество действующих буровых установок выросло на 49 штук, или же на 10%. Дальнейшее расширение инвестиционной активности нефтедобывающих компаний подтверждается комментариями топ-менеджмента компаний, что текущий уровень цен для них комфортный. После оптимизации капитальных и операционных издержек компании улучшили кредитные метрики, что позволяет им нарастить инвестиционную активность за счет заимствований. Следовательно, стоит ожидать роста активности нефтедобывающих компаний на долговых рынках после Нового года. И стоит начать присматриваться к акциям американских нефтесервисных компаний, в первом полугодии они могут показать интересную доходность, при более или менее стабильных ценах на нефть. Инфляционные ожидания оказывали сильное давление на цены драгоценных металлов в декабре. Повышение ключевой ставки ФРС США до уровня 0,5–0,75% и комментарий по решению усилили давление на цены драгоценных металлов. Мы считаем, что ФРС США в предстоящем году сделает меньше повышений, чем указала в комментарии к решению, и это положительно скажется на ценах драгоценных металлов. Основное внимание ФРС США будет уделять состоянию экономики и действиям новой президентской команды".