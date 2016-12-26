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Главная / Мнения аналитиков / "Фактор Трампа" станет главным драйвером для USD в 2017 году - eToro
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26 декабря 2016 года 17:14
"Фактор Трампа" станет главным драйвером для USD в 2017 году - eToro
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на 4%, тогда как китайский юань потерял в паре с USD порядка 7%. При этом, несмотря на ралли трех последних месяцев, USD/JPY завершает 2016 с потерями в размере 2,5%. Недавняя волна покупок американской валюты спровоцировала возобновление спекуляций на тему достижения паритета в паре EUR/USD, которая торгуется вблизи 14-летних минимумов. На минувшей неделе "американец" сбавил обороты на фоне частичной фиксации прибыли перед окончанием месяца и года. Впрочем, позиции доллара остаются устойчивыми, что говорит об уверенности игроков в дальнейшем укреплении валюты после вступления Трампа в должность. "В 2017 году именно "фактор Трампа" станет главным драйвером для USD. Пока игроки с оптимизмом смотрят в будущее американской экономики, рассчитывая на выполнение предвыборных обещаний республиканца. Опасность в том, что если на деле политика нового президента будет расходиться с его словами, разочарование может оказаться довольно масштабным. И это способно ударить по USD, ведь рынок уже активно закладывает в цену щедрые фискальные стимулы, которые, как ожидается, "развяжут руки" Федрезерву в плане более энергичного ужесточения. Несмотря на этот фактор риска, у EUR/USD есть все шансы продолжить движение в русле нисходящего тренда, поскольку евро окружен многочисленными политическими и финансовыми рисками. К тому же ЕЦБ продолжает стимулировать экономику, тогда как американский ВВП растет максимальными за два года темпами", - указывает специалист eToro.
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26 декабря 2016 года 19:21
Рубль к вечеру понедельника практически полностью растерял дневные достижения, вернувшись к уровням пятницы
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро, снижавшиеся к рублю на "Московской бирже" в первой половине дня понедельника, к вечеру вернулись к уровням закрытия предыдущего дня на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США. читать дальше
.26 декабря 2016 года 19:16
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ начал последнюю неделю уходящего года с умеренного роста индексов, лидерами подъема выступили бумаги "Мечела" на новостях об отсрочке погашения долга металлурга перед банком ВТБ (MOEX: VTBR); активность торговли сократилась из-за отсутствия западных игроков. читать дальше
.26 декабря 2016 года 19:02
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел оценку анализируемых компаний стального и угольного секторов РФ с учетом новых прогнозов по ценам на черные металлы, сообщается в обзоре банка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX:... читать дальше
.26 декабря 2016 года 16:50
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.26 декабря 2016 года 16:32
"В настоящее время индекс ММВБ продолжает "боковое" движение несколько ниже своего внутридневного максимума - около отметки 2180 пунктов. В связи с тем, что западные фондовые рынки сегодня закрыты, участники локальных торгов не будут иметь новых значимых внешних сигналов до конца торгового дня.... читать дальше
.26 декабря 2016 года 16:13
Во второй половине дня активность на российском рынке акций будет оставаться низкой - "Открытие Брокер"
"К середине дня российский рынок акций незначительно подрастал при очень низкой активности. Из историй дня можно выделить рост бумаг "Мечела" (+5,36%) на фоне соглашения с ВТБ о переносе погашения долга на апрель 2022 года. Во второй половине дня активность на российском рынке будет оставаться... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:57
"В 2017 году рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов. Фундаментально обоснованный уровень по индексу ММВБ, согласно нашим моделям, составляет 2760... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:46
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:30
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в понедельник на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США. читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:26
ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:18
"По итогам первой половины торговой сессии понедельника, 26 декабря, индекс ММВБ вырос на 0,3% и поднялся до отметки 2181,06 пункта, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - В лидерах роста оказались акции металлургических компаний,... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:11
"Российские фондовые индексы растут, значимой статистики не ожидается, закрытие торгов допускаем с сохранением положительной динамики", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.26 декабря 2016 года 14:51
"Курс доллара продолжает снижаться, отрабатывая тренд, заданный еще на прошедшей неделе, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что ранее курс доллара/рубль снижался на фоне роста нефти, а также благодаря налоговой неделе, которая... читать дальше
.26 декабря 2016 года 14:32
"С открытия сегодняшнего торгового дня доллар снижается на валютном рынке, - комментирует аналитик LiteForex Артем Шашков. - После победы Д. Трампа на президентских выборах и повышения ставки FOMC доллар значительно укрепился. Теперь участники рынка ждут, сможет ли администрация Дональда Трампа в... читать дальше
.26 декабря 2016 года 14:03
"Предрождественский «тонкий» рынок в отсутствии основных участников может быть нелогичен, - полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Например, нефтяные котировки, по логике закрытия позиций после роста, имеют направленность на снижение. Этому способствовало бы и увеличение буровых установок в... читать дальше
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