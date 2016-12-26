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26 декабря 2016 года 17:14

"Фактор Трампа" станет главным драйвером для USD в 2017 году - eToro

Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на 4%, тогда как китайский юань потерял в паре с USD порядка 7%. При этом, несмотря на ралли трех последних месяцев, USD/JPY завершает 2016 с потерями в размере 2,5%.

Недавняя волна покупок американской валюты спровоцировала возобновление спекуляций на тему достижения паритета в паре EUR/USD, которая торгуется вблизи 14-летних минимумов. На минувшей неделе "американец" сбавил обороты на фоне частичной фиксации прибыли перед окончанием месяца и года. Впрочем, позиции доллара остаются устойчивыми, что говорит об уверенности игроков в дальнейшем укреплении валюты после вступления Трампа в должность.

"В 2017 году именно "фактор Трампа" станет главным драйвером для USD. Пока игроки с оптимизмом смотрят в будущее американской экономики, рассчитывая на выполнение предвыборных обещаний республиканца. Опасность в том, что если на деле политика нового президента будет расходиться с его словами, разочарование может оказаться довольно масштабным. И это способно ударить по USD, ведь рынок уже активно закладывает в цену щедрые фискальные стимулы, которые, как ожидается, "развяжут руки" Федрезерву в плане более энергичного ужесточения. Несмотря на этот фактор риска, у EUR/USD есть все шансы продолжить движение в русле нисходящего тренда, поскольку евро окружен многочисленными политическими и финансовыми рисками. К тому же ЕЦБ продолжает стимулировать экономику, тогда как американский ВВП растет максимальными за два года темпами", - указывает специалист eToro.

Опубликовано: /eToro/
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