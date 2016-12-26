В следующем году российский рынок акций будет выглядеть лучше других - УК "Альфа-Капитал"

В декабре на рынках превалировали "бычьи" настроения: американский рынок вырос на 2,7%, европейские площадки в "плюсе" на 5,6% по итогам месяца. Развивающиеся рынки показали разнонаправленную динамику, но российский рынок в целом следовал общемировым тенденциям, прибавив 4%. В общем, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, сбылись ожидания хорошего предновогоднего ралли.

"Ключевым событием декабря стало заседание ФРС США, на котором регулятор ожидаемо поднял ставку на 0,25 п.п. Негатива на рынке такое решение не вызвало, и гораздо важнее то, что регулятор будет делать дальше. Сейчас рынок ожидает, что ФРС может в следующем году поднять ставку более двух раз, но мы считаем такие ожидания завышенными. Дело в том, что рынок закладывает рост бюджетных расходов при Трампе и, соответственно, ускорения инфляции, что будет требовать закономерной реакции ФРС. Но при таком сценарии экономика может скатиться в рецессию, что вряд ли входит в планы Трампа. Соответственно, высока вероятность, что и Трамп будет действовать более взвешенно, и ФРС будет действовать осторожнее, - комментирует ситуацию специалист УК "Альфа-Капитал". - Другим важным событием стало заключение договоренностей между странами ОПЕК, что привело к резкому росту цен на нефть и вслед за этим к росту котировок активов, коррелирующих с нефтью, в том числе российского рубля. Краткосрочно рост нефтяных котировок будет поддерживать активы развивающихся стран, но на "длинном горизонте" есть вопросы к тому, как эти соглашения будут исполняться. Еще один фактор риска – это замедление темпов естественного сокращения предложения. Наоборот, текущий рост цен может привести к необоснованному росту инвестиций, что окажет давление на цены в будущем. Тем не менее, нам по-прежнему нравится российский рынок. Экономика РФ переходит к стадии восстановления роста, а прибыли компаний растут уже третий год подряд. Высоковероятно, что текущий тренд продолжится и в следующем году. И даже если результат будет не столь впечатляющим, российский рынок будет выглядеть лучше других. Поэтому мы держим долю российских акций в наших фондах высокой".