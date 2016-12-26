Ожидаем закрытия индекса ММВБ с умеренным повышением около 0,5% - Банк "Образование"

"В настоящее время индекс ММВБ продолжает "боковое" движение несколько ниже своего внутридневного максимума - около отметки 2180 пунктов. В связи с тем, что западные фондовые рынки сегодня закрыты, участники локальных торгов не будут иметь новых значимых внешних сигналов до конца торгового дня. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня с умеренным повышением около 0,5%".