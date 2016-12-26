Ориентир движения индекса ММВБ на 2017 год - 2570 пунктов - Промсвязьбанк

"В 2017 году рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов. Фундаментально обоснованный уровень по индексу ММВБ, согласно нашим моделям, составляет 2760 пунктов. Но, учитывая большое количество рисков в 2017 году, мы устанавливаем более консервативный ориентир движения индекса ММВБ - 2570 пунктов", - указывают специалисты Промсвязьбанка.