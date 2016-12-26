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26 декабря 2016 года 14:51

Доллар имеет все шансы завершить год в диапазоне 61 - 63 рубля - "Аналитика Онлайн"

"Курс доллара продолжает снижаться, отрабатывая тренд, заданный еще на прошедшей неделе, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что ранее курс доллара/рубль снижался на фоне роста нефти, а также благодаря налоговой неделе, которая проходила в России. Сегодня укрепление российской валюты проходит при отсутствии торгов на основных западных биржах. Дело в том, что католический мир сегодня празднует Рождество, и большинство финансовых площадок в понедельник закрыты. Поэтому котировкам в валютной паре доллар/рубль ничего не остается, кроме как отрабатывать тренды, которые были заданы на прошедшей неделе. На торгах московской биржи за одну единицу американской валюты сегодня дают 60 рублей 80 копеек, евро торгуется в районе отметки 63 рубля 55 копеек, индекс ММВБ незначительно прибавляет и находится на уровне 2180 пунктов, а котировки нефти марки Brent завершили прошедшую неделю в районе 55 долларов за баррель".

Активная торговля на западных площадках возобновится 27 декабря, во вторник. Только после этого возобновления торговли можно будет говорить о дальнейших перспективах валютной пары доллар/рубль, считает Г. Задоя. В случае продолжения роста цен на нефть, мы можем увидеть дальнейшее укрепление российской валюты. Однако, один из достаточно важных факторов, который на прошлой неделе поддерживал рубль, сегодня с рынков уйдет – это налоговая неделя. Сегодня последний день уплаты НДПИ. Этот фактор традиционно оказывает поддержку рублю.

"На этом фоне мы сохраняем свои прогнозы по курсу американской валюты. Мы считаем, что доллар имеет все шансы завершить год в диапазоне 61 - 63 рубля. И пока наши рекомендации по российской валюте остаются без изменений. Тем, кто рассматривает доллар/рубль как инструмент диверсификации валютных рисков или для сбережения, рекомендуем присматриваться к покупкам в диапазоне от 60 до 61 рубля. Что касается более краткосрочных рекомендаций, то здесь мы рекомендуем присматриваться к покупкам от 60,80 (текущие цены). Тем, кто купил ранее на 61,30, рекомендуем набраться терпения. Цели - 62,10 или 62,90. Ну а случае роста доллара, рекомендуем присматриваться к продажам в диапазоне от 62,90 до 63,50 с целями в районе отметки 61,30 или 60,80", - заключает эксперт компании.

Опубликовано: /Аналитика Онлайн/
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