Вероятно дальнейшее ослабление пары евро/доллар - LiteForex

"С открытия сегодняшнего торгового дня доллар снижается на валютном рынке, - комментирует аналитик LiteForex Артем Шашков. - После победы Д. Трампа на президентских выборах и повышения ставки FOMC доллар значительно укрепился. Теперь участники рынка ждут, сможет ли администрация Дональда Трампа в следующем году проводить направленную на рост экономики политику. Пара евро/доллар находится под влиянием двух мощных фундаментальных факторов (ужесточение в США и направленность на дальнейшее смягчение в еврозоне кредитно-денежных политик центральных банков). Пара обновила минимумы, достигнутые ранее в марте 2015 года вблизи отметки 1,0460. При этом пара продолжает оставаться в нисходящем канале на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня 1,0300. С фундаментальной точки зрения, вероятно дальнейшее ослабление пары евро/доллар. С технической же точки зрения, возможно продолжение роста лишь в рамках восходящей коррекции не выше уровня 1,0630. Пока что фундаментальные факторы для разворота растущего тренда доллара отсутствуют. Сегодня католические страны отмечают Рождество, и в Европе и США выходной день. Рынок тонкий, объемы торгов невелики. В этой ситуации возможны резкие движения в валютных парах".