Наиболее вероятный диапазон на ближайшее время – 61-63 рубля за доллар - TeleTrade

"Предрождественский «тонкий» рынок в отсутствии основных участников может быть нелогичен, - полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Например, нефтяные котировки, по логике закрытия позиций после роста, имеют направленность на снижение. Этому способствовало бы и увеличение буровых установок в США на 13 ед. И новости о разрешении противоречий группировок в Ливии, что способно поднять производство. Однако фьючерсы марки Brent предпочитают некоторый рост к $55,9/барр. Впрочем, текущая верхняя граница узкого коридора 54-56 не преодолена. И вряд ли до конца года рынок отважится на закрепление за пределами данных рубежей. В растерянности и фондовые индексы. Большинство площадок не работают в понедельник, ориентиры теряются. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Индекс ММВБ может продолжить коррекцию предыдущих дней. Поддержка индексу ММВБ – 2150 п.".

На валютном рынке индекс доллара DX достаточно спокоен с позиционированием чуть ниже 103 п. На фиксации прибыли и закрытии позиций вероятность некоторого снижения выше чем попытки нового штурма годовых максимумов.

"Российская валюта до конца недели, после окончания налогового периода 26 декабря, может оказаться под давлением, - заключает М. Гойхман. - Трагедия самолёта Ту-154, внешние выплаты по обязательствам, традиционный предновогодний спрос на доллары и евро – вот факторы на понижение рубля. Однако сильная нефть, в случае её сохранения на высотах выше $55, препятствует значимому ослаблению. Поэтому наиболее вероятный диапазон для рубля на ближайшее время – 61-63 рубля за доллар".