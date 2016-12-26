Во вторник ожидается открытие торгов акциями РФ с небольшим негативом - ВТБ 24

"Понедельник российский рынок проведёт на малых объемах торгов в отсутствии ушедших на рождественский уикэнд западных инвесторов, - отмечает аналитик ВТБ 2 Олег Душин. - На “тонкой” рождественской торговле японские и китайские акции снижаются вслед за снижением цен на стальную продукцию и коксующийся уголь. Отсутствие ликвидности в этот траурный для России день ограничивает возможности и для акций на ММВБ. Тем не менее, пятничные покупки российских акций, закрывшие внутридневное снижение индекса ММВБ, показывают, что делать активные ставки на снижение в преддверии нового года инвесторы не хотят. Улучшение оценки роста российской экономики на 2017г. Минфином с +0.6% до +1.1% сочетается с улучшением инвесторских взглядов на фондовый рынок в 2017г. Подушка между заложенными в бюджет $40 за баррель нефти и нынешними более $50 задает достаточный уровень крепости, хотя испытания на геополитических фронтах пройти не просто. Поведение курса доллар/рубль в конце года показывает, что вероятность его близкого прорыва уровня 60 не очень велика, что неплохо для акций экспортеров. Из отраслевых новостей продолжаем наблюдать за реакцией телекоммуникационных акций на проект Минкомсвязи, касающийся положений о хранении данных. Завтра предполагаем небольшое негативное открытие в связи с “исчерпанием” праздничного мотива для покупок акций на фондовом рынке США".