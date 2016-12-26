Рубль с очень большой вероятностью встретит конец года в районе 61-62 к доллару - Локо-Банк

"Рубль успешно провел прошлую неделю, курс перед началом последней торговой недели в 2016 г. находился на уровне 61,39 за доллар, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка

Андрей Люшин. - При этом нефть торгуется в районе $55 за баррель Brent, что лишает дальнейшее ослабление особого смысла. Высокой активность торгов ждать не стоит. На фоне празднования Рождества на Западе и приближения Нового года в России трейдеры и инвесторы будут осторожны, хотя некоторые постараются закрыть позиции, чтобы не переносить их на следующий год, поэтому небольшое ослабление все же возможно.

Рубль с очень большой вероятностью встретит конец года в районе 61-62 к доллару".