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Главная / Мнения аналитиков / Российская валюта завершит этот год вблизи достигнутых значений - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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26 декабря 2016 года 12:33
Российская валюта завершит этот год вблизи достигнутых значений - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Последнюю неделю уходящего года рубль начал с небольшого укрепления и к доллару и к евро, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Торги проходят неактивно, вблизи отметки 61,00 руб./долл. Никаких движений по рублю не ожидается еще и по той причине, что европейские и американские биржи сегодня закрыты по случаю рождественских праздников. Нефть также не дает никаких ориентиров – нефтяные котировки подошли вплотную к отметке 55 долл./баррель. Некоторого оживления можно ожидать после того, как возобновят свою работу биржи, но для рубля это будут минимальные изменения. Скорее всего, российская валюта завершит этот год вблизи достигнутых значений, что уже можно назвать отличным результатом для валюты, традиционно закрывающей декабрь в минусе на протяжении последних нескольких лет. Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по торговому балансу в США за ноябрь и индекс потребительского доверия. Однако эти данные вряд ли изменят картину рынка".
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26 декабря 2016 года 19:21
Рубль к вечеру понедельника практически полностью растерял дневные достижения, вернувшись к уровням пятницы
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро, снижавшиеся к рублю на "Московской бирже" в первой половине дня понедельника, к вечеру вернулись к уровням закрытия предыдущего дня на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США. читать дальше
.26 декабря 2016 года 19:16
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ начал последнюю неделю уходящего года с умеренного роста индексов, лидерами подъема выступили бумаги "Мечела" на новостях об отсрочке погашения долга металлурга перед банком ВТБ (MOEX: VTBR); активность торговли сократилась из-за отсутствия западных игроков. читать дальше
.26 декабря 2016 года 19:02
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел оценку анализируемых компаний стального и угольного секторов РФ с учетом новых прогнозов по ценам на черные металлы, сообщается в обзоре банка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX:... читать дальше
.26 декабря 2016 года 17:14
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на... читать дальше
.26 декабря 2016 года 16:50
В декабре на рынках превалировали "бычьи" настроения: американский рынок вырос на 2,7%, европейские площадки в "плюсе" на 5,6% по итогам месяца. Развивающиеся рынки показали разнонаправленную динамику, но российский рынок в целом следовал общемировым тенденциям, прибавив 4%. В общем, отмечает... читать дальше
.26 декабря 2016 года 16:32
"В настоящее время индекс ММВБ продолжает "боковое" движение несколько ниже своего внутридневного максимума - около отметки 2180 пунктов. В связи с тем, что западные фондовые рынки сегодня закрыты, участники локальных торгов не будут иметь новых значимых внешних сигналов до конца торгового дня.... читать дальше
.26 декабря 2016 года 16:13
Во второй половине дня активность на российском рынке акций будет оставаться низкой - "Открытие Брокер"
"К середине дня российский рынок акций незначительно подрастал при очень низкой активности. Из историй дня можно выделить рост бумаг "Мечела" (+5,36%) на фоне соглашения с ВТБ о переносе погашения долга на апрель 2022 года. Во второй половине дня активность на российском рынке будет оставаться... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:57
"В 2017 году рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов. Фундаментально обоснованный уровень по индексу ММВБ, согласно нашим моделям, составляет 2760... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:46
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:30
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в понедельник на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США. читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:26
ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:18
"По итогам первой половины торговой сессии понедельника, 26 декабря, индекс ММВБ вырос на 0,3% и поднялся до отметки 2181,06 пункта, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - В лидерах роста оказались акции металлургических компаний,... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:11
"Российские фондовые индексы растут, значимой статистики не ожидается, закрытие торгов допускаем с сохранением положительной динамики", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.26 декабря 2016 года 14:51
"Курс доллара продолжает снижаться, отрабатывая тренд, заданный еще на прошедшей неделе, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что ранее курс доллара/рубль снижался на фоне роста нефти, а также благодаря налоговой неделе, которая... читать дальше
.26 декабря 2016 года 14:32
"С открытия сегодняшнего торгового дня доллар снижается на валютном рынке, - комментирует аналитик LiteForex Артем Шашков. - После победы Д. Трампа на президентских выборах и повышения ставки FOMC доллар значительно укрепился. Теперь участники рынка ждут, сможет ли администрация Дональда Трампа в... читать дальше
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