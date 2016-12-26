Ралли на российском фондовом рынке в 2017 году продолжится - Газпромбанк

Ралли на российском фондовом рынке в 2017 году продолжится, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR).

Основными факторами роста российского рынка акций в следующем году станут: улучшение геополитической обстановки, глобальная смена фокуса с долговых рынков на фондовые, макроэкономическая стабильность в РФ. Кроме того, фундаментальная недооцененность акций РФ и их высокая дивидендная доходность также будут драйверами роста котировок, говорится в обзоре банка.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дала надежду на ослабление геополитической напряженности между Россией и США. Это породило спекуляции рынка о том, что в следующем году может быть серьезно рассмотрен вопрос о снятии санкций. Хотя мы и не исключаем некоторых задержек в нормализации отношений между Россией и США (например, по причине оппозиции со стороны Конгресса), мы, тем не менее, полагаем, что общий вектор данного процесса, представляющего ключевой риск для роста рынка, останется положительным", - пишут эксперты.

При этом они отмечают, что, несмотря на то, что Евросоюз продлил санкции против России еще на шесть месяцев (до июня 2017 года), вполне возможно их последующее смягчение в июле или декабре 2017 года после выборов в Италии, Франции и Германии.

Согласно базовому сценарию аналитиков Газпромбанка, американские санкции останутся в силе на протяжении всего следующего года, хотя и не исключены позитивные сдвиги в том случае, если администрация Д.Трампа будет исполнять предвыборные обещания в ускоренном режиме в части нормализации отношений с Россией.

Аналитики отмечают, что если рост процентных ставок, возникший после победы Д.Трампа в ответ на его предвыборные обещания увеличить расходы бюджета, продолжит стимулировать подъем доходностей, то переход инвесторов из облигаций в акции, скорее всего, будет продолжаться в глобальном масштабе. При этом российский рынок окажется в центре внимания за счет высокой дивидендной доходности (ожидается 4,9% в 2017 году). Более того, возобновление интереса к сырьевым товарам в ответ на намерения Д.Трампа потратить $1 трлн на строительство инфраструктуры станет аргументом в пользу улучшения настроений в отношении мировых экспортеров сырья, включая Россию.

По мнению экспертов Газпромбанка, при цене нефти марки Brent на уровне $54 за баррель справедливый валютный курс составляет 61 руб./$1. И хотя их прогноз в отношении перспектив экономического роста в РФ по-прежнему осторожен, рецессии больше не наблюдается (рост ВВП в 2017 году ожидается на уровне 0,5%), инфляция остается сдержанной (4,5-5,0% к концу 2017 года), а ЦБ РФ, согласно ожиданиям, продолжит снижать ключевую ставку (еще на 100-200 базисных пунктов).

"Таким образом, впервые за несколько лет макроэкономические условия в России не являются фактором, ограничивающим инвестиции в акции российских компаний", - пишут аналитики.

Российские акции остаются недооцененными в плане сопоставительной оценки, считают эксперты банка. "В случае высокого аппетита к риску со стороны инвесторов оценка российского фондового рынка вполне может достичь премии в 5-10% (до "P/E на 2017 год" на уровне 7,5-7,9x) к историческим уровням и сравняться относительно исторической оценки с развивающимися рынками. Это предполагает технический потенциал роста около 15% с текущих уровней", - говорится в обзоре.

Ключевым фактором поддержки для российского рынка в 2017 году снова станут дивиденды. Дивидендная доходность российских акций в 2017 году ожидается на уровне 4,9%.

В нефтегазовом секторе РФ аналитики отдают предпочтение "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпрому" (MOEX: GAZP), в финансовом - "Московской бирже" (MOEX: MOEX) и Сбербанку (MOEX: SBER). Из металлургических компаний экспертам нравятся бумаги "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN), в телекоммуникациях - "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS), "Мегафон" (MOEX: MFON) и Qiwi (MOEX: QIWI), в потребительском секторе - X5 и "Магнит" (MOEX: MGNT). Из электроэнергетических компаний привлекательно выглядят акции "Россетей" (MOEX: RSTI), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU). В транспортном секторе лучшей бумагой они считают "Аэрофлот" (MOEX: AFLT).

"Основные риски реализации нашего оптимистичного сценария включают препятствия на пути геополитической стабилизации, сжатие глобальной ликвидности вследствие чрезмерного укрепления доллара, рыночные шоки, связанные с выборами в ЕС, а также невыполнение предвыборных обещаний Д.Трампа в части фискальной политики", - отмечают аналитики Газпромбанка.