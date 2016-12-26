Рынок акций РФ утром подрос во главе с Мечелом и Россетями

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно растет по большинству blue chips во главе с бумагами "Мечела" и "Россетей", поддержку "Мечелу" оказали корпоративные новости о переносе погашения долга перед ВТБ.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 2179,46 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1128,41 пункта (+0,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 60,83 рубля (-0,21 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Мечела" (+4,9% и +4,1% "префы"), "Россетей" (+3% и +2,5% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%).

"Мечел" подписал договор о переносе погашения долга перед ВТБ на апрель 2022 года, следует из сообщения компании. Дополнительное соглашение к действующему кредитному договору было подписано 23 декабря. ВТБ наряду со Сбербанком и Газпромбанком (MOEX: GZPR) является одним из трех крупнейших кредиторов "Мечела", чистый долг которого на конец сентября составил 479,148 млрд рублей.

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), ВТБ (-0,4%).

В минувшую пятницу индексы в США слабо подросли (Dow Jones завершил ростом седьмую неделю подряд, но еще не достиг рубежа 20 тыс. пунктов, до которого осталось менее 70 пунктов).

В пятницу объем торгов был существенно ниже обычного, поскольку инвесторы готовились к рождественским каникулам. Большинство фондовых рынков мира не работают в понедельник, а некоторые, включая Великобританию и Гонконг, возобновят торги лишь в среду.

В Азии в понедельник преобладало умеренное снижение индексов в связи с изменившейся позицией китайского руководства в отношении темпов роста экономики, пишет Financial Times.

По словам информированных источников, председатель КНР Си Цзиньпин допускает ослабление роста китайского ВВП до менее чем 6,5% в год (текущий плановый уровень). Ранее власти Китая намеревались удерживать рост на уровне не ниже 6,5% как минимум до 2020 года.

В трех кварталах текущего года ВВП Китая демонстрировал рост на 6,7% в годовом выражении. Это одни из самых высоких показателей в мире, но для Китая такие темпы являются минимальными за четверть века.

На нефтяном рынке торги в понедельник не проводятся в связи с выходным в Европе и США. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на закрытие в пятницу составила $55,9 за баррель (+0,2%), цена WTI - $53,25 за баррель (+0,6%).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, многие западные биржи в понедельник останутся закрытыми по случаю празднования католического Рождества. На российском рынке в отсутствие внешних ориентиров вероятна безыдейная консолидация вблизи уровней пятничного закрытия. На валютном рынке причин для серьезного ослабления или укрепления рубля в преддверии Нового года по-прежнему не наблюдается. Актуальным для курса американской валюты на конец декабря - начало января видится коридор 61-63 руб./$1.

Директор по продажам ИК "Ай Ти Инвест" Андрей Хохрин полагает, что индексы ММВБ и РТС, снижавшиеся последние 2 недели, исчерпали меру своих коррекций и готовы к новому повышению. Цели этого повышения - 1200-1250 пунктов для РТС и 2300-2350 пунктов для ММВБ, которые могут быть достигнуты к концу января.

Американский фондовый индекс S&P 500 тоже пока не исчерпал повышательного потенциала: в перспективе ближайших 2 месяцев индикатор вполне может достичь 2330-2360 пунктов. Нефть Brent, вероятно, тоже еще не достигла своих ценовых вершин, пока их можно ожидать вблизи $62 за баррель. Под давлением, хоть и с периодическими всплесками покупательского интереса, видимо, останется золото.

Что касается доллара, то непохоже, что индекс доллара DXY готовится к развороту вниз. Вероятно, доллар еще не показал своих пиковых значений к большинству основных мировых валют. Восприятие долларовых тенденций осложняется поведением российского рубля. Отечественная валюта, как представляется, еще не достигла целевых значений своего укрепления к доллару и евро и вполне способна в течение ближайшего месяца пробить рубеж 60 руб./$1.

Аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов полагает, что, несмотря на объявленный в стране траур, на рынках днем ожидается умеренный оптимизм на фоне подросшей нефти и индексов в США (Brent перевалила за $55 баррель, на вечерней сессии пятницы фьючерс на индекс РТС тоже начал восстанавливаться).

Индекс РТС может прибавить 0,5-1%, многие инвесторы начнут формировать долгосрочные и среднесрочные инвестиционные портфели, поэтому в некоторых акциях будет наблюдаться необычная активность. Давление на российский фондовый рынок будет оказывать новостной фон, связанный с авиакатастрофой, произошедшей в воскресенье. Вместе с тем обороты торгов на отечественной торговой площадке будут невелики, так как многие зарубежные биржи не работают в связи с празднованием Рождества.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+7%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,3%).

Подешевели бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,6% и -7% "префы"), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 2,604 млрд руб. (из них 0,98 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).