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26 декабря 2016 года 12:02

Рубль может завершить год в качестве лидера укрепления среди валют развивающихся стран - "Нордеа Банк"

Курс доллара на прошедшей неделе показал относительную стабильность близи отметки 1,045 против евро, после произошедшего ранее укрепления. Наступившая неделя, по всей видимости, будет довольно спокойной, полагает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Во-первых, по причине рождественского спада активности, а во-вторых, по причине отсутствия важной статистики. Эксперт предполагает, что курс доллара против евро может сохраниться вблизи отметки 1,040 -1,045 до конца этого года.

Рубль на прошлой неделе укреплялся на фоне общего позитива в развивающихся валютах, крепкой нефти, а также в связи с началом финального налогового периода за 2016 год. Сегодня банки и компании РФ перечислят в бюджет порядка 890 млрд. рублей в качестве выплат по НДС, НДПИ и акцизам, что должно оказать поддержку курсу рубля. На неделе ожидаем рубль в диапазоне 60-61 против доллара и 63-64 против евро. Таким образом, по итогам этой недели рубль имеет шансы завершить год в качестве лидера укрепления среди валют развивающихся стран.

"Нефть сегодня торгуется на уровне 55 долл./барр. По данным Американской комиссии по торговле фьючерсами на товары (CFTC), спекулянты нарастили длинные позиции по нефти до максимальных уровней с июля 2014 года. Рынок в ожидании первых результатов от соглашения по ограничению добычи нефти. Нефтяные компании США, России, Саудовской Аравии, Кувейта уже сообщили об ограничении поставок с 1 января. Аналитики рассматривают это как позитивный сигнал, свидетельствующий о четком желании стран исполнять взятые на себя обязательства. На этом фоне наши ожидания по нефти в диапазоне 54-56 $/bbl. Brent на эту неделю выглядят весьма реальными", - комментирует О. Лапшина.

Опубликовано: /"Нордеа Банк"/
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