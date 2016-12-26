Вероятно, доллар еще не показал своих пиковых значений к большинству основных мировых валют - ITinvest

"Далека от очевидности ситуация с долларом США. С одной стороны, ожидаю если не его ослабления к евро, то хотя бы остановки снижения пары евро/доллар. Но это ожидание в большей степени специфично для евро. С другой стороны, пока непохоже, что индекс доллара DXY готовится к развороту вниз. Вероятно, доллар еще не показал своих пиковых значений к большинству основных мировых валют", - отмечает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.