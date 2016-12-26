Рубль балансирует на достигнутых уровнях - ING Bank

Рубль балансирует на достигнутых уровнях, отмечает в обзоре главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.

"Сохранение нефти на отметках выше $55 за баррель позволяет рублю продолжить рост до отметок выше 61 руб./$1, и этот умеренный импульс на рост может сегодня продолжился. Несмотря на то, что в понедельник выплачиваются основные налоги, выплата налога на прибыль в среду и подготовка к длинным праздникам способны, с нашей точки зрения, поддержать рубль в течение ближайших дней. Однако и какого-то серьезного роста не ждем, учитывая, что нерезиденты и спекулянты в дальнейшем могут попытаться отыграть весь рост рубля на малоактивном праздничном рынке", - говорится в обзоре.