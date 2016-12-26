В последнюю неделю года рубль против доллара будет торговаться в рамках диапазона 60,5-62 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ на последней неделе уходящего года резко увеличил лимиты на аукционах недельного и месячного валютного РЕПО, напоминают эксперты банка "Санкт-Петербург". Банки могут сегодня привлечь до $5 млрд на месяц и еще $3 млрд завтра на две недели (до 11 января). На прошлой неделе на аукционе месячного валютного РЕПО объем спроса вдвое превысил предложение. Ставка размещения поднялась до 3,18%. Недельный аукцион также прошел с переспросом. Повышенный спрос и высокая ставка связаны с ожиданиями дефицита валютной ликвидности на новогодний переход. Отчасти это является реакцией на итоги декабрьского заседания ФРС США. Также ЦБ увеличил стоимость заимствования долларов через операцию валютный своп: теперь валюта, привлекаемая в ЦБ в залог рублей (в случае нехватки на межбанковском рынке), стала дороже на величину ставки Libor. При этом, подняв стоимость заимствования, ЦБ заявил о готовности в случае необходимости наращивать объем предложения валюты. Хотя в долгосрочной перспективе собирается уменьшать объемы по этим операциям, так как предоставление ликвидности в валюте отличной от национальной не соответствует целям Центрального Банка.

Нехватка долларов в системе обостряется в пиковые моменты погашения внешнего долга. Декабрь 2016 г. - очередной пик таких погашений. При этом сам Центральный Банк ожидает нулевого сальдо текущего счета в этом месяце - при таком сценарии отток капитала будет компенсироваться снижением финансовых активов.

? Валюта, которую дает ЦБ, дорогая, но сам факт большого объема предложения говорит о готовности регулятора поддерживать систему в трудные моменты. Если банки полностью исчерпают лимиты, то чистый приток валюты в систему на этой неделе составит существенные $4,8 млрд. Это, по мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", может оказать поддержку курсу рубля. Дополнительный фактор в пользу роста национальной валюты - налоговые выплаты. Основные налоги (НДС, НДПИ и акцизы) уплачиваются сегодня, в среду налог на прибыль.

"Рубль по-прежнему остается одним из фаворитов у глобальных инвесторов по трем причинам: высокое кэрри, растущая нефть и относительно жесткие рамки денежно-кредитной политики. Пока волатильность остается низкой, стратегия рублевого кэрри является одной из самых высокодоходных, чем непременно пользуются нерезиденты. Мы не ожидаем, что в последнюю неделю года ситуация на рынках существенно изменится, поэтому рубль против доллара будет торговаться в рамках диапазона 60,5-62 руб./долл.", - прогнозируют специалисты банка.