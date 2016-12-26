На валютных торгах активность будет близка к нулю - "ВТБ Капитал"

"Российский валютный рынок провел в пятницу очередную малоактивную сессию. Оборот в паре доллар/рубль на ММВБ составил $2,4 млрд. Курс рубля следовал за движениями нефти. В валютах других развивающихся рынков особой активности тоже не было. Сегодня рынки США и Европы закрыты, так что активность на сегодняшних торгах будет близка к нулю", – отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин.