Доллар слегка снизился, евро подрос в начале торгов понедельника, рубль чуть опустился к бивалютной корзине

Москва. 26 декабря. Рубль слегка подрос к доллару США, но немного снизился к евро на "Московской бирже" в начале торгов понедельника в условиях отсутствия торгов на большинстве европейских рынков и в США в связи с празднованием католического Рождества.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,93-61,13 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,03 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,87 руб./EUR1 (+6,75 копейки), стоимость бивалютной корзины прибавила 2,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 62,31 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,72 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 32,75 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные колебания курса рубля к доллару и евро в начале торгов 26 декабря связаны с отсутствием большинства внешних ориентиров, в первую очередь торгов нефтяными фьючерсами, из-за выходных и праздничных дней в Европе и США, отмечающих Рождество. При этом по итогам торгов 23 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне увеличилась на $0,11 (0,2%) и составила $55,16 за баррель. Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подрос на $0,07 (0,1%) и составил $53,02 за баррель.