На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 26 декабря. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы сдержанно выросли в пятницу и по итогам недели, причем для Dow Jones Industrial Average недельное повышение стало уже седьмым подряд, что является самым длительным ралли за два года. Хотя Dow Jones не достиг рекордно высокого уровня в 20 тыс. пунктов, многие эксперты все еще надеются, что он преодолеет эту отметку, от которой его отделяют менее 70 пунктов, в последние сессии уходящего года. Большинство фондовых рынков мира не будут работать в понедельник, а некоторые, включая Великобританию и Гонконг, возобновят торги лишь в среду.

Большинство открытых для торгов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона проводят сессию в понедельник в "красной зоне" в связи с изменившейся позицией китайского руководства в отношении темпов роста экономики. Доллар стабилен в паре с евро, японская иена и южнокорейская вона сдержанно дорожают. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился, составив 134,45 пункта. Японский индикатор Nikkei 225 снизился на 0,11%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, Shenzhen Composite - 0,7%, индийский Sensex - 0,8%. Южнокорейский Kospi повысился на 0,2%.

По словам информированных источников, председатель КНР Си Цзиньпин допускает ослабление роста китайского ВВП до менее чем 6,5% в год (текущий плановый уровень). Ранее власти Китая намеревались удерживать рост на уровне не ниже 6,5% как минимум до 2020 года. В трех кварталах текущего года ВВП Китая демонстрировал рост на 6,7% в годовом выражении. Это одни из самых высоких показателей в мире, но для Китая такие темпы являются минимальными за четверть века. Изменения позиции Пекина привели к ослаблению курсов австралийского и новозеландского долларов до минимума с июня.

По итогам торгов 23 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне увеличилась на $0,11 (0,2%) и составила $55,16 за баррель. Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подрос $0,07 (0,1%) и составил $53,02 за баррель. Сегодня все основные западные рынки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 22,887 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,071 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 декабря вырос на 0,07% и составил 104,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 485,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-07" (+0,4%), "ГК ПИК БО-07" (+0,4%) и "РЖД-23" (+0,29%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк БО-04" (-0,25%), "Внешэкономбанк-18" (-0,2%) и "ГТЛК-01" (-0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) полностью разместила биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов бумаг установлена в размере 9,39% годовых (46,82 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Данная ставка соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 9,61% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Бонды размещались в рамках программы биржевых бондов общим объемом 1,07 трлн рублей. В начале декабря компания разместила в рамках данной программы биржевые облигации серии 001P-01 на 600 млрд рублей.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов была установлена в размере 9,35% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Объявлена 3-летняя оферта.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд 259 млн 80 тыс. рублей. Цена размещения допвыпуска была установлена в размере 100% от номинала. В сентябре ГТЛК разместила в рамках программы общим объемом 151 млрд рублей первый выпуск биржевых бондов серии 001Р-01 на сумму 3 млрд рублей по номиналу. Ставка 1-го купона по итогам book building была установлена в размере 8,75% годовых. Купоны - квартальные. Ставка 2-20-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения. Дата погашения выпуска - 5 сентября 2031 года.

ФГУП "Почта России" завершило размещение 7-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 1,1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Ставки 1-14-го купонов установлены на уровне 5,07% годовых. Облигации размещены по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в июне. Общий объем 15-летней программы - 55 млрд рублей. В рамках нее облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

ООО "Рэдванс" завершило размещение биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 на общую сумму 17 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 22 декабря. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,5% годовых. Купоны полугодовые. Бумаги размещены в рамках программы общим объемом до 17 млрд рублей. Объем выпуска облигаций серии БО-П01 составляет 4 млрд рублей, серии БО-П02 - 6 млрд рублей, серии БО-П03 - 7 млрд рублей.

"Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) по итогам маркетинга установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 4-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 29 декабря. В октябре совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

АО "Лидер-инвест" установило ставку 1-го купона дебютных биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 13,5% годовых. Book building этого выпуска бондов прошел 23 декабря. По 5-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-3-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Ставки 4-10-го купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией. Техническое размещение запланировано на 27 декабря. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках нее можно размещать выпуски сроком обращения до 10 лет.

ПАО "Вымпелком" (MOEX: VIMP) утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 10 лет. Сама программа - бессрочная. В последний раз "Вымпелком" выходил на российский долговой рынок в октябре 2015 года, разместив два выпуска биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 25 млрд рублей.

Связь-банк 23 декабря приобрел по оферте 2 млн облигаций 5-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 40% облигаций данной серии. По данным банка, до оферты на его эмиссионном счете уже находилось 2 млн 999,998 тыс. облигаций 5-й серии (60% выпуска), выкупленных в апреле по офертам. Банк разместил 5-й выпуск классических облигаций объемом 5 млрд рублей в апреле 2012 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Дата погашения бондов - 7 апреля 2022 года. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 17 апреля 2017 года.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) в рамках оферты приобрел 550 тыс. облигаций серии БО-001Р-01 на 550 млн рублей. Бумаги приобретались по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 550 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил облигации в полном объеме. Банк разместил облигации серии БО-001Р-01 на 550 млн рублей в ноябре 2016 года. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Дата погашения займа - 11 сентября 2021 года.

Кроме того, банк "Зенит" выставил на 18 января оферту по облигациям 10-11-й серий и серий БО-09, БО-11 и БО-13 объемом до 2 млрд рублей каждая. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 11 по 17 января. Цена приобретения 10-й серии составит 99,67% от номинала, 11-й серии - 98,85% от номинала, серии БО-09 - 99,83% годовых, серии БО-11 - 99,19% от номинала, серии БО-13 - 99,44% от номинала. Пятилетние облигации банка "Зенит" 10-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2013 года. Банк разместил 5-летние бумаги 11-й серии объемом 5 млрд рублей в октябре 2013 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Банк разместил 10-летние бумаги серии БО-09 объемом 5 млрд рублей в апреле 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Эмитент разместил 5-летние бумаги серии БО-11 на 6 млрд рублей в марте 2014 года. В апреле банк доразместил выпуск на 2 млрд рублей. Объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 8 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Десятилетние облигации банка БО-13 на 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 банк доразместил серию на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 13 июня 2024 года.