Ожидаем "боковой" динамики от индекса ММВБ при малых объемах торгов - Банк "Глобэкс"

"В понедельник торги на российском рынке пройдут спокойно. Ликвидности на рынке будет мало, поскольку Европа и США празднуют католическое Рождество. В этой связи мы не ждем какого-либо движения от индекса ММВБ. На этой неделе инвесторы могут предпочесть доллары рублю на фоне снижения аппетита к риску и приближения длинных новогодних праздников", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.