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Главная / Мнения аналитиков / Из акций к покупке можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", ММК и "Лукойла" - Алор Брокер
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26 декабря 2016 года 09:51
Из акций к покупке можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", ММК и "Лукойла" - Алор Брокер
"Сегодня мы ожидаем роста индекса РТС на 0,5-1%, многие инвесторы начнут формировать долгосрочные и среднесрочные инвестиционные портфели, поэтому в некоторых акциях будет наблюдаться необычная активность. Давление на российский фондовый рынок будет оказывать новостной фон, связанный с авиакатастрофой, произошедшей накануне. Вместе с тем обороты торгов на отечественной торговой площадке будут небольшими, так как многие зарубежные биржи сегодня не работают в связи с празднованием Рождества. Курсы доллара и евро в понедельник упадут до 60,6 рубля и 63,5 рубля соответственно. Из акций к покупке можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", ММК и "Лукойла", в условиях коррекции вниз на прошлой неделе они проявили особую стойкость. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Московской биржи", "Роснефти" и ФСК ЕЭС", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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26 декабря 2016 года 19:21
Рубль к вечеру понедельника практически полностью растерял дневные достижения, вернувшись к уровням пятницы
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро, снижавшиеся к рублю на "Московской бирже" в первой половине дня понедельника, к вечеру вернулись к уровням закрытия предыдущего дня на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США. читать дальше
.26 декабря 2016 года 19:16
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ начал последнюю неделю уходящего года с умеренного роста индексов, лидерами подъема выступили бумаги "Мечела" на новостях об отсрочке погашения долга металлурга перед банком ВТБ (MOEX: VTBR); активность торговли сократилась из-за отсутствия западных игроков. читать дальше
.26 декабря 2016 года 19:02
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел оценку анализируемых компаний стального и угольного секторов РФ с учетом новых прогнозов по ценам на черные металлы, сообщается в обзоре банка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX:... читать дальше
.26 декабря 2016 года 17:14
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на... читать дальше
.26 декабря 2016 года 16:50
В декабре на рынках превалировали "бычьи" настроения: американский рынок вырос на 2,7%, европейские площадки в "плюсе" на 5,6% по итогам месяца. Развивающиеся рынки показали разнонаправленную динамику, но российский рынок в целом следовал общемировым тенденциям, прибавив 4%. В общем, отмечает... читать дальше
.26 декабря 2016 года 16:32
"В настоящее время индекс ММВБ продолжает "боковое" движение несколько ниже своего внутридневного максимума - около отметки 2180 пунктов. В связи с тем, что западные фондовые рынки сегодня закрыты, участники локальных торгов не будут иметь новых значимых внешних сигналов до конца торгового дня.... читать дальше
.26 декабря 2016 года 16:13
Во второй половине дня активность на российском рынке акций будет оставаться низкой - "Открытие Брокер"
"К середине дня российский рынок акций незначительно подрастал при очень низкой активности. Из историй дня можно выделить рост бумаг "Мечела" (+5,36%) на фоне соглашения с ВТБ о переносе погашения долга на апрель 2022 года. Во второй половине дня активность на российском рынке будет оставаться... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:57
"В 2017 году рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов. Фундаментально обоснованный уровень по индексу ММВБ, согласно нашим моделям, составляет 2760... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:46
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:30
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в понедельник на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США. читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:26
ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:18
"По итогам первой половины торговой сессии понедельника, 26 декабря, индекс ММВБ вырос на 0,3% и поднялся до отметки 2181,06 пункта, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - В лидерах роста оказались акции металлургических компаний,... читать дальше
.26 декабря 2016 года 15:11
"Российские фондовые индексы растут, значимой статистики не ожидается, закрытие торгов допускаем с сохранением положительной динамики", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.26 декабря 2016 года 14:51
"Курс доллара продолжает снижаться, отрабатывая тренд, заданный еще на прошедшей неделе, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что ранее курс доллара/рубль снижался на фоне роста нефти, а также благодаря налоговой неделе, которая... читать дальше
.26 декабря 2016 года 14:32
"С открытия сегодняшнего торгового дня доллар снижается на валютном рынке, - комментирует аналитик LiteForex Артем Шашков. - После победы Д. Трампа на президентских выборах и повышения ставки FOMC доллар значительно укрепился. Теперь участники рынка ждут, сможет ли администрация Дональда Трампа в... читать дальше
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