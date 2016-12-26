Из акций к покупке можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", ММК и "Лукойла" - Алор Брокер

"Сегодня мы ожидаем роста индекса РТС на 0,5-1%, многие инвесторы начнут формировать долгосрочные и среднесрочные инвестиционные портфели, поэтому в некоторых акциях будет наблюдаться необычная активность. Давление на российский фондовый рынок будет оказывать новостной фон, связанный с авиакатастрофой, произошедшей накануне. Вместе с тем обороты торгов на отечественной торговой площадке будут небольшими, так как многие зарубежные биржи сегодня не работают в связи с празднованием Рождества. Курсы доллара и евро в понедельник упадут до 60,6 рубля и 63,5 рубля соответственно. Из акций к покупке можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", ММК и "Лукойла", в условиях коррекции вниз на прошлой неделе они проявили особую стойкость. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Московской биржи", "Роснефти" и ФСК ЕЭС", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.