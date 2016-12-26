26 декабря 2016 года 09:46
Утренние прогнозы: нейтральность с низкой активностью
В понедельник аналитики предполагают нейтральное открытие российского рынка акций. Активность на рынке будет низкой.
Банк "Образование" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как нейтральное. Это связано с тем, что основные западные фондовые рынки сегодня будут закрыты. Мы ожидаем открытия рынка по индексу ММВБ в диапазоне 2170-2175 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2160, 2150 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 пунктов. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние безыдейной консолидации".
Банк "Глобэкс" (Виктор Веселов): "В понедельник торги на российском рынке пройдут спокойно. Ликвидности на рынке будет мало, поскольку Европа и США празднуют католическое Рождество. В этой связи мы не ждем какого-либо движения от индекса ММВБ".
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе закрытия индекса ММВБ на прошлой неделе (2173,2 пункта), предполагая, что в условиях невысокой активности западных инвесторов этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при пониженных оборотах торгов".
ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "Учитывая закрытые на праздники ключевые торговые площадки мира, сегодня стоит ожидать формирования достаточно узкого "боковика" по индексу ММВБ. Скорее всего, основной российский индикатор будет тяготеть к диапазону в границах 2165-2175 пунктов, что предполагает околонулевую динамику к предыдущему закрытию".
Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций выходит на последнюю торговую неделю года в состоянии фиксации прибыли. Основные идеи были сыграны, и на ближайшее время мотивации для покупок достаточно мало".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
26 декабря 2016 года 19:21
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро, снижавшиеся к рублю на "Московской бирже" в первой половине дня понедельника, к вечеру вернулись к уровням закрытия предыдущего дня на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США. читать дальше
.
26 декабря 2016 года 19:16
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ начал последнюю неделю уходящего года с умеренного роста индексов, лидерами подъема выступили бумаги "Мечела" на новостях об отсрочке погашения долга металлурга перед банком ВТБ (MOEX: VTBR); активность торговли сократилась из-за отсутствия западных игроков. читать дальше
.
26 декабря 2016 года 19:02
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел оценку анализируемых компаний стального и угольного секторов РФ с учетом новых прогнозов по ценам на черные металлы, сообщается в обзоре банка.
По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX:... читать дальше
.
26 декабря 2016 года 17:14
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на... читать дальше
.
26 декабря 2016 года 16:50
В декабре на рынках превалировали "бычьи" настроения: американский рынок вырос на 2,7%, европейские площадки в "плюсе" на 5,6% по итогам месяца. Развивающиеся рынки показали разнонаправленную динамику, но российский рынок в целом следовал общемировым тенденциям, прибавив 4%. В общем, отмечает... читать дальше
.
26 декабря 2016 года 16:32
"В настоящее время индекс ММВБ продолжает "боковое" движение несколько ниже своего внутридневного максимума - около отметки 2180 пунктов. В связи с тем, что западные фондовые рынки сегодня закрыты, участники локальных торгов не будут иметь новых значимых внешних сигналов до конца торгового дня.... читать дальше
.
26 декабря 2016 года 16:13
"К середине дня российский рынок акций незначительно подрастал при очень низкой активности. Из историй дня можно выделить рост бумаг "Мечела" (+5,36%) на фоне соглашения с ВТБ о переносе погашения долга на апрель 2022 года. Во второй половине дня активность на российском рынке будет оставаться... читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:57
"В 2017 году рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов. Фундаментально обоснованный уровень по индексу ММВБ, согласно нашим моделям, составляет 2760... читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:46
(добавлен текст после 2-го абзаца)
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".
По данным... читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:30
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем в понедельник на фоне пониженной активности участников рынка в отсутствие торгов в Европе и США. читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:26
ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с $4,3 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".
читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:18
"По итогам первой половины торговой сессии понедельника, 26 декабря, индекс ММВБ вырос на 0,3% и поднялся до отметки 2181,06 пункта, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - В лидерах роста оказались акции металлургических компаний,... читать дальше
.
26 декабря 2016 года 15:11
"Российские фондовые индексы растут, значимой статистики не ожидается, закрытие торгов допускаем с сохранением положительной динамики", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.
26 декабря 2016 года 14:51
"Курс доллара продолжает снижаться, отрабатывая тренд, заданный еще на прошедшей неделе, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что ранее курс доллара/рубль снижался на фоне роста нефти, а также благодаря налоговой неделе, которая... читать дальше
.
26 декабря 2016 года 14:32
"С открытия сегодняшнего торгового дня доллар снижается на валютном рынке, - комментирует аналитик LiteForex Артем Шашков. - После победы Д. Трампа на президентских выборах и повышения ставки FOMC доллар значительно укрепился. Теперь участники рынка ждут, сможет ли администрация Дональда Трампа в... читать дальше
.