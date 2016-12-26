Утренние прогнозы: нейтральность с низкой активностью

В понедельник аналитики предполагают нейтральное открытие российского рынка акций. Активность на рынке будет низкой.

Банк "Образование" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как нейтральное. Это связано с тем, что основные западные фондовые рынки сегодня будут закрыты. Мы ожидаем открытия рынка по индексу ММВБ в диапазоне 2170-2175 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2160, 2150 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 пунктов. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние безыдейной консолидации".

Банк "Глобэкс" (Виктор Веселов): "В понедельник торги на российском рынке пройдут спокойно. Ликвидности на рынке будет мало, поскольку Европа и США празднуют католическое Рождество. В этой связи мы не ждем какого-либо движения от индекса ММВБ".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе закрытия индекса ММВБ на прошлой неделе (2173,2 пункта), предполагая, что в условиях невысокой активности западных инвесторов этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при пониженных оборотах торгов".

ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "Учитывая закрытые на праздники ключевые торговые площадки мира, сегодня стоит ожидать формирования достаточно узкого "боковика" по индексу ММВБ. Скорее всего, основной российский индикатор будет тяготеть к диапазону в границах 2165-2175 пунктов, что предполагает околонулевую динамику к предыдущему закрытию".

Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций выходит на последнюю торговую неделю года в состоянии фиксации прибыли. Основные идеи были сыграны, и на ближайшее время мотивации для покупок достаточно мало".