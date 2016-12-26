Американские фондовые индексы сдержанно выросли в пятницу. Большинство открытых для торгов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона проводит сессию в понедельник в "красной зоне".

Американские фондовые индексы сдержанно выросли в пятницу и по итогам недели, причем для Dow Jones Industrial Average недельное повышение стало уже седьмым подряд, что является самым длительным ралли за два года, пишет The Wall Street Journal.

За пять сессий Dow Jones вырос на 0,5%, S&P 500 и Nasdaq Composite - по 0,3%.

Хотя Dow Jones не достиг рекордно высокого уровня в 20 000 пунктов, многие эксперты все еще надеются, что он преодолеет эту отметку, от которой его отделяют менее 70 пунктов, в последние сессии уходящего года.

Между тем аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают роста S&P 500 примерно на 4% в 2017 году - до 2356 пунктов.

Эксперты отмечают, что в пятницу объем торгов был существенно ниже обычного, поскольку инвесторы готовились к рождественским каникулам. Большинство фондовых рынков мира не будут работать в понедельник, а некоторые, включая Великобританию и Гонконг, возобновят торги лишь в среду.

"Словом дня был "праздник", впрочем он же был темой всей недели. Наблюдалось снижение объема торгов и волатильности, у нас была хорошая динамика после выборов, поэтому теперь мы "перевариваем" результаты - и это нормально", - заявил руководитель отдела продаж и трейдинга LEK Securities в Нью-Йорке Фрэнк Дэвис.

Самым важным событием пятницы была публикация статданных по США. Финальная оценка индекса потребительского доверия Мичиганского университета в декабре выросла до 98,2 пункта (максимум с 2004 года) с ноябрьского уровня в 93,8 пункта. Продажи новостроек в ноябре выросли до 592 тыс. домов (второй по величине показатель с начала 2008 года), при прогнозах роста до 585 тыс. домов.

Акции фармкомпании Aerie Pharmaceuticals Inc. подорожали на 3,9%, несмотря на сообщения о том, что ее производственные мощности по выпуску препарата от глаукомы не будут готовы к установленной дате инспекции завода компании представителями Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Цена бумаг производителя медицинских товаров и предметов личной гигиены Prestige Brands подскочила на 5,6% на новости о приобретении конкурента C.B. Fleet Co. за $825 млн.

Капитализация Cintas Corp., поставляющей широкий ассортимент специализированных продуктов и услуг для компаний, снизилась на 3,1%, так как ее прогноз выручки на 2017 год не оправдал ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск 23 декабря поднялся на 14,93 пункта (0,07%) и составил 19933,81 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,83 пункта (0,13%) - до 2263,79 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 15,27 пункта (0,28%) и составил 5462,69 пункта.

Большинство открытых для торгов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона проводит сессию в понедельник в "красной зоне" в связи с изменившейся позицией китайского руководства в отношении темпов роста экономики, пишет Financial Times.

Доллар стабилен в паре с евро, японская иена и южнокорейская вона сдержанно дорожают.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился, составив 134,45 пункта. Японский индикатор Nikkei 225 также стабилен, тогда как более широкий индекс Topix опустился на 0,2%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, Shenzhen Composite - 0,7%, индийский Sensex - 0,8%.

Южнокорейский Kospi повысился на 0,2%.

Евро к 9:00 мск 26 декабря стоил $1,0462 по сравнению с $1,0456 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.

Курс доллара к иене опустился со 117,33 до 117,12 иены, евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - до 122,54 иены против 122,69 на конец недели.

По словам информированных источников, председатель КНР Си Цзиньпин допускает ослабление роста китайского ВВП до менее чем 6,5% в год (текущий плановый уровень). Ранее власти Китая намеревались удерживать рост на уровне не ниже 6,5% как минимум до 2020 года.

В трех кварталах текущего года ВВП Китая демонстрировал рост на 6,7% в годовом выражении. Это одни из самых высоких показателей в мире, но для Китая такие темпы являются минимальными за четверть века.

Изменения позиции Пекина привели к ослаблению курсов австралийского и новозеландского долларов до минимума с июня.

Котировки акций японского производителя измерительных и аналитических приборов Shimadzu Corp. подскочили на 5,8% благодаря повышению рейтинга его бумаг аналитиками SMBC Nikko до "выше рынка".

Бумаги Nintendo подорожали на 4% на сообщениях в японской прессе о том, что компания будет выпускать не менее трех игр для смартфонов в год.