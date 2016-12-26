На ближайшее время мотивации для покупок акций достаточно мало - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций выходит на последнюю торговую неделю года в состоянии фиксации прибыли. Основные идеи были сыграны, и на ближайшее время мотивации для покупок достаточно мало. Нефть пока удерживается на достаточно высоком уровне, но заметный рост активности нефтяников в США указывает на то, что ликвидация избытка предложения на рынке будет далеко не такой простой задачей. Рубль к концу года также подошёл на максимальных значениях против доллара и евро, но после завершения налоговых платежей в декабре у него также наступит дефицит идей для укрепления", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.